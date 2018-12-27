Гулямходжаев рассказал об атмосфере в сборной Узбекистана перед Кубком Азии

Игроки, которые хорошо покажут себя на турнире, в будущем могут стать легионерами сильнейших клубов, считает главный тренер молодежной сборной Узбекистана Отабек Гулямходжаев.

ТАШКЕНТ, 27 дек - Sputnik. Главный тренер молодежной сборной Узбекистана Отабек Гулямходжаев поделился ожиданиями от Кубка Азии-2019.

Он отметил, что за предстоящим турниром будут следить многие специалисты и скауты. Игроки, которые хорошо покажут себя, в будущем могут стать легионерами сильнейших клубов.

"Я беседовал с футболистами нашей сборной. Они поделились, что атмосфера в команде отличная. Молодые игроки, привлеченные к составу, тренируются с такими опытными футболистами, как Одил Ахмедов, Анзур Исмаилов, Марат Бикмаев, и для них это –неоценимый мастер-класс", - заявил Гулямходжаев.

Наставник добавил, что все с нетерпением ждут начала отборочного цикла следующего чемпионата мира, а предстоящий Кубок Азии станет хорошей подготовкой к попытке квалифицироваться на мировое первенство.

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"Игроки с огромным желанием готовятся к Кубку Азии. После поражения в товарищеском матче с Южной Кореей в Австралии некоторые болельщики стали паниковать и переживать. Это неправильно. Товарищеская игра ведь оправдывает свое название. На официальных встречах настроение, азарт, психологическая подготовка к игре совершенно иные. Если мы встретимся в плей-офф Кубка Азии с Южной Кореей, я уверен, что наши ребята покажут совсем другую игру", - пояснил он.

Напомним, сборная Узбекистана на Кубке Азии сыграет в группе F с национальными командами Омана, Японии и Туркменистана. Турнир пройдет в ОАЭ с 5 января по 1 февраля.

Сегодня в Ташкенте представили форму, в которой сборная Узбекистана выступит на Кубке Азии.