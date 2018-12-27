Гулямходжаев рассказал об атмосфере в сборной Узбекистана перед Кубком Азии

ТАШКЕНТ, 27 дек - Sputnik. Главный тренер молодежной сборной Узбекистана Отабек Гулямходжаев поделился ожиданиями от Кубка Азии-2019.
Он отметил, что за предстоящим турниром будут следить многие специалисты и скауты. Игроки, которые хорошо покажут себя, в будущем могут стать легионерами сильнейших клубов.
"Я беседовал с футболистами нашей сборной. Они поделились, что атмосфера в команде отличная. Молодые игроки, привлеченные к составу, тренируются с такими опытными футболистами, как Одил Ахмедов, Анзур Исмаилов, Марат Бикмаев, и для них это –неоценимый мастер-класс", - заявил Гулямходжаев.
Наставник добавил, что все с нетерпением ждут начала отборочного цикла следующего чемпионата мира, а предстоящий Кубок Азии станет хорошей подготовкой к попытке квалифицироваться на мировое первенство.
Напомним, сборная Узбекистана на Кубке Азии сыграет в группе F с национальными командами Омана, Японии и Туркменистана. Турнир пройдет в ОАЭ с 5 января по 1 февраля.
Сегодня в Ташкенте представили форму, в которой сборная Узбекистана выступит на Кубке Азии.