Глава UFC рассказал, когда может состояться реванш Нурмагомедова и Макгрегора

По мнению президента Всемирного бойцовского чемпионата Дэйна Уайта, реванш между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором пройдет уже в нынешнем году.

ТАШКЕНТ, 2 янв - Sputnik. Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт считает, что бой-реванш между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором должен состояться в 2019 году.

"Все этого хотят… Необходимо понять, какова ситуация в легком весе. Поднимется ли туда Макс Холлоуэй, в каком состоянии Тони Фергюсон. Конечно, Макгрегору и Нурмагомедову нужно выиграть еще по бою. Но если все пойдет по плану, то их поединок состоится уже в этом году", - цитирует слова Уайта TMZ.

© REUTERS / Stephen R. Sylvanie Как Хабиб задушил Конора: хроника боя Нурмагомедова и Макгрегора 18

Напомним, в октябре прошлого года Хабиб Нурмагомедов в рамках турнира UFC 229 в США победил Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Сразу после окончания боя российский боец вступил в перепалку с кем-то за пределами ринга, а затем перепрыгнул через ограждение к болельщикам, где произошла непродолжительная драка. По итогам инцидента Атлетическая комиссия штата Невада возбудила дисциплинарное расследование, Нурмагомедову грозит дисквалификация. По данным СМИ, слушания в NSAC по этому делу пройдут 29 января.

Нурмагомедов выиграл все 27 боев в смешанных единоборствах, Макгрегор одержал 21 победу и потерпел четыре поражения.

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Отец и главный тренер Нурмагомедова озвучил сумму, за которую его сын готов провести реванш с ирландцем. Абдулманап Нурмагомедов считает, что необходимая сумма – это 30 миллионов долларов.