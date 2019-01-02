Глава UFC рассказал, когда может состояться реванш Нурмагомедова и Макгрегора

ТАШКЕНТ, 2 янв - Sputnik. Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт считает, что бой-реванш между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором должен состояться в 2019 году.
"Все этого хотят… Необходимо понять, какова ситуация в легком весе. Поднимется ли туда Макс Холлоуэй, в каком состоянии Тони Фергюсон. Конечно, Макгрегору и Нурмагомедову нужно выиграть еще по бою. Но если все пойдет по плану, то их поединок состоится уже в этом году", - цитирует слова Уайта TMZ.
Напомним, в октябре прошлого года Хабиб Нурмагомедов в рамках турнира UFC 229 в США победил Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
Сразу после окончания боя российский боец вступил в перепалку с кем-то за пределами ринга, а затем перепрыгнул через ограждение к болельщикам, где произошла непродолжительная драка. По итогам инцидента Атлетическая комиссия штата Невада возбудила дисциплинарное расследование, Нурмагомедову грозит дисквалификация. По данным СМИ, слушания в NSAC по этому делу пройдут 29 января.
Нурмагомедов выиграл все 27 боев в смешанных единоборствах, Макгрегор одержал 21 победу и потерпел четыре поражения.
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Отец и главный тренер Нурмагомедова озвучил сумму, за которую его сын готов провести реванш с ирландцем. Абдулманап Нурмагомедов считает, что необходимая сумма – это 30 миллионов долларов.