Соперник сборной Узбекистана по Кубку Азии одержал победу перед турниром

ТАШКЕНТ, 3 янв - Sputnik. Сборная Омана, которая будет соперником национальной команды Узбекистана на групповой стадии Кубка Азии-2019, провела товарищеский поединок против Таиланда, сообщает Ассоциация футбола республики.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу футболистов из Омана. Голы на счету Ахмеда Кану и Мохсина Аль Гассани.

Сборная Узбекистана на Кубке Азии-2019 попала в группу F вместе с командами Японии, Омана и Туркменистана. Первый поединок состоится 9 января в Шардже против Омана в 18:30 по ташкентскому времени.

Кубок Азии пройдет с 5 января по 1 февраля в ОАЭ.

Ранее сообщалось, что национальная сборная Узбекистана прибыла в Объединенные Арабские Эмираты, расположилась в гостинице Roda Al Bustan и провела первую тренировку.