СМИ назвали имя нового тренера олимпийской сборной Узбекистана по футболу

Новый тренер пообещал завоевать право на участие команды в Олимпиаде 2020 года.

ТАШКЕНТ, 17 янв - Sputnik. Сербский специалист Любинко Друлович стал главным тренером олимпийской сборной Узбекистана по футболу, пишет Kun.uz.

На пост наставника сборной также претендовали итальянец Массимо Фиккаденти, испанец Хуан Санчес Македа и хорват Ненад Грачан.

Ранее первый вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Умид Ахмаджанов уже проводил переговоры с Друловичем. Тогда Ахмаджанов заявил, что основной целью команды является завоевание путевки на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

Друлович в свою очередь подчеркнул, что если возглавит олимпийскую сборную Узбекистана, то готов выполнить главную задачу – завоевать право на участие в Олимпиаде 2020 года.