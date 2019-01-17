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Тренировка сборной Узбекистана по футболу

СМИ назвали имя нового тренера олимпийской сборной Узбекистана по футболу

© Ассоциация футбола Узбекистана.
Спорт
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Новый тренер пообещал завоевать право на участие команды в Олимпиаде 2020 года.

ТАШКЕНТ, 17 янв - Sputnik. Сербский специалист Любинко Друлович стал главным тренером олимпийской сборной Узбекистана по футболу, пишет Kun.uz.

На пост наставника сборной также претендовали итальянец Массимо Фиккаденти, испанец Хуан Санчес Македа и хорват Ненад Грачан. 

Ранее первый вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Умид Ахмаджанов уже проводил переговоры с Друловичем. Тогда Ахмаджанов заявил, что основной целью команды является завоевание путевки на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

Друлович в свою очередь подчеркнул, что если возглавит олимпийскую сборную Узбекистана, то готов выполнить главную задачу – завоевать право на участие в Олимпиаде 2020 года.

Теги:
Футбол, Узбекистан



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