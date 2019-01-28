Роберто Карлос поделился впечатлениями от узбекской кухни и Одила Ахмедова

Чемпион мира-2002 в составе сборной Бразилии Роберто Карлос рассказал, с какой целью он приехал в Ташкент.

ТАШКЕНТ, 28 янв - Sputnik. Известный футболист Роберто Карлос во время визита в Ташкент рассказал о работе в мадридском "Реале", игрой с Одилом Ахмедовым в одном клубе и впечатлениях от узбекской кухни.

"Вчера в Каталонии я смотрел на стадионе матч "Эспаньол" — "Реал Мадрид", а после вылетел в Ташкент. Несмотря на усталость, с удовольствием провел мастер-класс, провел встречу с воспитанниками дома мехрибонлик. Я сам по себе трудоголик, в "Реал Мадриде" тоже много работаю", - сказал чемпион мира-2002 в составе сборной Бразилии.

Напомним, сейчас Роберто Карлос работает с молодежной командой мадридского "Реала". Во время своей футбольной карьеры он некоторое время играл в одном клубе с нынешним капитаном сборной Узбекистана Одилом Ахмедовым.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Чемпион мира забил за сборную Узбекистана: как проходит визит Роберто Карлоса

"Для того, чтобы футбольная школа Узбекистана была наравне с мировой, необходимы хорошие специалисты, правильные тренировки, слаженный механизм работы. Мне нравится ваш футбол, и я верю в его развитие. В "Анжи" я выступал вместе с Одилом Ахмедовым, надеюсь тогда он смог чему-то научиться. У нас с ним хорошие взаимоотношения", - поделился Роберто Карлос.

Именно во время жизни в России известный бразильский футболист побывал в узбекском ресторане. Он отметил, что узбекская кухня ему понравилась, однако приехать работать в республику он пока не готов.

"Первая цель моего визита – ознакомиться с культурой этой замечательной страны. Также я хотел бы внести свой вклад в развитие узбекского футбола Но на данный момент у меня есть пятилетний контракт с "Реалом", - отметил футболист.

Он добавил, что единственный клуб, в котором он точно не хочет работать, это главный конкурент "Реала" - каталонская "Барселона".

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Легендарного футболиста Роберто Карлоса торжественно встретили в Ташкенте

"Я навсегда связан с "Реалом". К примеру, к вам в страну приезжал Пуйоль. Вы прекрасно знаете, что этот футболист является одним из символов каталонского клуба. И вы можете представить этого игрока в футболке "Реала"? Нет, его сердце принадлежит "Барселоне", а мое – "Реалу", - подчеркнул Роберто Карлос.

В Ташкенте звездный игрок встретился с руководством Ассоциации футбола Узбекистана, а также провел мастер-класс и поучаствовал в товарищеском матче со звездами "Пахтакора" и сборной Узбекистана, в котором забил гол. Он также вручил подарки чемпионам турнира среди воспитанников детских домов.