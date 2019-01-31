Футболистов в Узбекистане сурово накажут за нездоровый образ жизни

ТАШКЕНТ, 31 янв - Sputnik. Образ жизни футболистов в Узбекистане будет контролировать специальная комиссия, сообщил первый вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Умид Ахмаджанов.

По его словам, игроки, которые злоупотребляют алкоголем, сигаретами, курением кальяна могут быть отстранены от футбола.

"Некоторые игроки проводят время в ночных клубах до рассвета, выпивая алкогольные напитки и покуривая кальян. В результате их физическая подготовка перед важными играми находится под угрозой. Это также может сказаться и на выступлении сборной команды на международной арене. Поэтому я хочу отметить, что каждый игрок должен быть в первую очередь профессионалом. Прежде всего он должен заботиться о своей физической форме", - заявил Ахмаджанов.

Он добавил, что если специальная комиссия выявит футболистов, которые впустую тратят большие деньги на развлечения, не соблюдая здоровый образ жизни, они будут отстранены от футбола пожизненно.

Ранее он подвел итоги выступления национальной команды на Кубке Азии - 2019 в ОАЭ и пообещал, что в составе сборной страны в ближайшее время будет еще больше молодых игроков.