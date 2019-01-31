Япония готова помочь узбекским спортсменам готовиться к Олимпиаде в Токио

Председатель Организационного комитета по проведению Олимпийских и Параолимпийских игр в Токио-2020 Йоширо Мори с удовольствием принял приглашение посетить Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 31 янв - Sputnik. Председатель Организационного комитета по проведению Олимпийских и Параолимпийских игр в Токио-2020, бывший премьер-министр Йоширо Мори согласился помочь Узбекистану в подготовке к участию в предстоящих играх.

Вице-президент Национального олимпийского комитета Комил Рузиев, советник НОК Узбекистана в Японии Мансур Бахриддинов проводят в Токио переговоры с представителями спортивных организаций.

"Мори в диалоге с представителями делегации Узбекистана, отдельно подчеркнул, что с радостью принял новость о решении узбекской стороны об учреждении должности советника НОК Узбекистана в Японии в целях успешной организации участия в Токийской Олимпиаде", - говорится в сообщении НОК.

Мори с удовольствием согласился приехать в Узбекистан.

Делегация НОК Узбекистана также встретилась с президентом федерации каратэ Японии Такаши Сасакава и с президентом федерации борьбы Японии Томиака Фукуда.

Как сообщалось ранее, спортсмены Узбекистана, завоевавшие лицензию на Олимпийские игры в Токио-2020, получат в награду по 100 млн сумов.