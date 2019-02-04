Вратарь сборной Узбекистана дебютировал за новый клуб

Игнатий Нестеров перешел в "Ухуд" из ташкентского "Локомотива" в конце января.

ТАШКЕНТ, 4 фев - Sputnik. Вратарь национальной сборной Узбекистана Игнатий Нестеров дебютировал в составе нового клуба "Ухуд" в 18-ом туре чемпионата Саудовской Аравии в матче против клуба "Аль-Иттифак", сообщает Ассоциация футбола Узбекистана.

Дебют Нестерова стал успешным, "Ухуд" одержал победу со счетом 2:1. Узбекистанец отыграл все 90 минут.

Напомним, в конце января этого года вратарь сборной Узбекистана Игнатий Нестеров перешел в "Ухуд" из ташкентского "Локомотива", за который он выступал с 2014 года.

Клуб "Ухуд", в сезоне 2017/2018 занял 14-е место в высшем футбольном дивизионе Саудовской Аравии. В сезоне 2017/2018 занял 14-е место. Домашние матчи проводит на стадионе принца Мохаммеда бин Абдул Азиза, который вмещает 24 тысячи зрителей и находится в Медине.