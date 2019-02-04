Рай для детей и хоккеистов: в Ташкенте открылся парк зимних развлечений

На катке парка зимних развлечений Ice City пройдут матчи чемпионата Узбекистана по хоккею, который стартует 8 февраля.

ТАШКЕНТ, 4 фев - Sputnik. В Ташкенте открылся парк зимних развлечений Ice City, в церемонии участвовал хоким Ташкента Жахонгир Артыкходжаев, сообщает Национальный олимпийский комитет.

На территории в 16 тысяч квадратных метров можно поиграть в снежки, покататься на сноуборде, попробовать себя в хоккее. Ледовая арена оснащена удобными зрительскими трибунами. На ее территории поддерживается комфортная температура в +18 градусов.

На катке можно проводить турниры по хоккею и фигурному катанию.

Во время открытия парка символичным нажатием кнопки был дан обратный отсчет до начала чемпионата Узбекистана по хоккею с шайбой, который должен стартовать в 2019 году. В мероприятии принимали участие вице-президент НОК Ахмаджон Рахимов, генеральный секретарь федерации хоккея Узбекистана Шукрулло Махмудов, представители спортивных федераций.

Парк зимних развлечений Ice City Национальный олимпийский комитет Узбекистана

Парк зимних развлечений Ice City 1 / 2 Национальный олимпийский комитет Узбекистана Парк зимних развлечений Ice City

Матч открытия стартовал с показательного шоу юных хоккеистов. Далее на ледовой площадке провели матчи "Бинокор", "Ташкент", "Хумо" и "Семург".

"В чемпионате Узбекистана 2019 года по хоккею, который стартует 8 февраля примут участие 4 команды, которые представляют столицу Узбекистана: "Бинокор", "Хумо", "Семург" и "Ташкент". Возраст хоккеистов от 17 лет и старше. Все матчи будут проходить на катке Ice Сity. Всего в рамках регулярного чемпионата будут сыграно 24 встречи. Чемпионат финиширует 17 марта, а с 20 марта возьмет старт двухраундовая стадия плей-офф, которая будет проводиться до трех побед", - рассказал директор департамента по проведению чемпионата Узбекистана по хоккею Владимир Сторонкин.

Каток Ice Сity пока единственный в Узбекистане, соответствующий международным стандартам.

На территории парка развлечений также будет работать зона виртуальной реальности от Vertigo VR: игровые помещения небольшого размера, шары Sphere и 5D-кинотеатр. Для детей предусмотрена снежная зона развлечений с натуральным снегом.

Посетителям нужно будет внести депозит в 100 000 сумов для детей и взрослых. Время работы парка с 10:00 до 22:00. Имеется необходимая экипировка для катания, которую можно взять в аренду.