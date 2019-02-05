У бойца Конора Макгрегора объявился двойник в ММА

ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. Боец смешанного стиля Морис Адорф приобрел известность благодаря схожести с экс-чемпионом UFC Конором Макгрегором.

Мало того, что немецкий спортсмен очень похож на Макгрегора внешне – у него точно такая же прическа и борода, татуировки на теле, так он еще взялся копировать поведение и необычный стиль ирландца.

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Адорф копирует заход Макгрегора в октагон и использует похожую стойку в бою. Видео появилось в twitter.

My god this McGregor clone who just fought at GMC 18. It's uncanny. Real name: Maurice Adorf (now 2-0). #GMC18 pic.twitter.com/CgkZLWozRA — caposa (@Grabaka_Hitman) 2 февраля 2019 г.

Подражатель ирландца пока новичок в ММА – он провел только два боя, однако оба завершились победой Адорфа.

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Напомним, что Конор Макгрегор был дисквалифицирован на полгода и получил штраф в размере 50 тысяч долларов за участие в потасовке после боя с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.