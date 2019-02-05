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Ирландский боец UFC Конор МакГрегор

У бойца Конора Макгрегора объявился двойник в ММА

AP Photo/John Locher
Спорт
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Мир обсуждает появление двойника скандального ирландского бойца Конора Макгрегора – его победы обсуждают самые авторитетные новостные ресурсы.

ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. Боец смешанного стиля Морис Адорф приобрел известность благодаря схожести с экс-чемпионом UFC Конором Макгрегором.

Мало того, что немецкий спортсмен очень похож на Макгрегора внешне – у него точно такая же прическа и борода, татуировки на теле, так он еще взялся копировать поведение и необычный стиль ирландца.

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Адорф копирует заход Макгрегора в октагон и использует похожую стойку в бою. Видео появилось в twitter.

Подражатель ирландца пока новичок в ММА – он провел только два боя, однако оба завершились победой Адорфа.

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Напомним, что Конор Макгрегор был дисквалифицирован на полгода и получил штраф в размере 50 тысяч долларов за участие в потасовке после боя с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Теги:
спорт, бои



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