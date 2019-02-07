Ледовое побоище по-узбекски: 8 февраля стартует чемпионат страны по хоккею

Регулярная стадия первого чемпионата Узбекистана по хоккею финиширует 17 марта, а с 20 марта начнется стадия плей-офф из двух раундов, которая будет проводиться до трех побед.

ТАШКЕНТ, 7 фев - Sputnik. На ледовой арене Ice Сity 8 февраля стартует первый чемпионат Узбекистана по хоккею, за победу в котором поборются четыре команды из столицы Узбекистана: "Бинокор", "Хумо", "Семург", "Ташкент".

В матче открытия регулярного чемпионата Узбекистана сыграют "Ташкент" и "Бинокор". Матч между "Хумо" и "Семургом" пройдет в тот же день. Судьи будут работать под руководством арбитров международной категории. В рамках чемпионата, за два месяца, состоятся 24 встречи, сообщили в Национальном олимпийском комитете.

Чемпионат финиширует 17 марта, а с 20 марта начнется двухраундовая стадия плей-офф, которая будет проводиться до трех побед.

Федерацию хоккея Узбекистана Министерство юстиции зарегистрировало 28 марта 2018 года.

Основные цели Федерации Хоккея Узбекистана: развитие и популяризация хоккея в Республике Узбекистан; укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни населения; организация и проведение спортивных мероприятий по хоккею, в том числе чемпионатов, первенств, кубков, иных спортивных соревнований республиканского значения, а также международных спортивных соревнований на территории Республики Узбекистан.