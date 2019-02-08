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Первые зимние игры Дети Азии будут проходить в Южно-Сахалинске.

Олимпийские надежды: юные узбекистанцы поборются на зимних играх "Дети Азии"

© НОК Узбекистана
Спорт
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Участниками соревнований на Сахалине станут около 1200 спортсменов из 20 стран, они будут состязаться в горных лыжах, сноуборде, биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина, фигурном катании, шорт-треке и хоккее.

ТАШКЕНТ, 8 фев - Sputnik. На Первых международных зимних играх "Дети Азии", которые пройдут на Сахалине под эгидой ЮНЕСКО, подняли флаг Узбекистана, сообщает Национальный олимпийский комитет.

В горнолыжном спорте Узбекистан представят Валерия Ковалева, Медет Назаров и Акилбек Бухарбаев. В фигурном катании от республики выступят Нигинабону Жамолиддинова, Азизмурод Шабазов и Диана Рахмонкулова. В сноуборде честь страны будут отстаивать Валерия Майорова и Азиз Сапарбаев.

Первые зимние игры Дети Азии будут проходить в Южно-Сахалинске.
© НОК Узбекистана
Первые зимние игры "Дети Азии" будут проходить в Южно-Сахалинске.

Ранее игры получили патронат Международного олимпийского комитета, который дает право использовать на мероприятии олимпийскую символику. 

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Церемония открытия первых зимних международных спортивных игр "Дети Азии" начнется на стадионе "Спартак" Южно-Сахалинска 9 февраля в 18:00. Участниками состязаний станут около 1200 спортсменов из 20 стран. В их числе Казахстан, Монголия, Узбекистан, Туркменистан, Непал, Республика Корея, Таиланд, Гонконг, Иордания, Таджикистан, Филиппины, Япония, Афганистан, Кыргызстан, ОАЭ, Индия, Кувейт, Сирия, Армения. Награды будут разыграны в состязаниях по горным лыжам, сноуборду, биатлону, лыжным гонкам, прыжкам с трамплина, фигурному катанию, шорт-треку и хоккею.




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