Страсти на льду: чем закончились первые матчи чемпионата Узбекистана по хоккею

В церемонии открытия первого чемпионата Узбекистана по хоккею принимал участие президент Национального олимпийского комитета Умид Ахмаджанов.

ТАШКЕНТ, 10 фев - Sputnik. В дебютных матчах первого в истории Узбекистана чемпионата страны по хоккею победы одержали клубы "Ташкент" и "Семург", сообщает Национальный олимпийский комитет.

В церемонии открытия турнира на ледовой арене Ice Сity принимал участие президент Национального олимпийского комитета Умид Ахмаджанов.

В первом матче "Ташкент" разгромил "Бинокор" со счетом 5:1. Во второй игре в напряженной борьбе "Семург" обыграл "Хумо" со счетом 5:4.

Матчи второго тура пройдут 10 февраля. Команда "Бинокор" выйдет на лед против "Семурга", а "Ташкент" сыграет с "Хумо".

Федерацию хоккея Узбекистана Министерство юстиции зарегистрировало 28 марта 2018 года.