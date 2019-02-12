01:45 14 Февраля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB127.67
  • EUR9510.03
  • USD8395.15
Поиск
Феруз Абдуллаев

Феруз Абдуллаев возглавил федерацию коневодства и конного спорта

© НОК Узбекистана
Спорт
Получить короткую ссылку
72 0 0

Новый руководитель федерации также войдет в Исполком Национального олимпийского комитета.

ТАШКЕНТ,12 фев – Sputnik. Феруз Абдуллаев стал новым руководителем федерации коневодства и конного спорта Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба НОК республики.

Международный конный турнир
© Sputnik / Владимир Вяткин
В Узбекистане появятся современные конные заводы

"В нашей стране конный спорт за последние пять-шесть лет неплохо развивается. И вместе мы постараемся усилить этот процесс, особенно в областях", — заявил Абдуллаев во время отчетно-выборной конференции.

Также на конференции выступил президент НОК Умид Ахматджанов и выразил надежду, что на Олимпиаде в Токио-2020 Узбекистан выступит в соревнованиях по конному спорту.

В январе сообщалось, что Узбекистан рассчитывает на помощь Омана в модернизации конноспортивных школ в ближайшие два года.

Теги:
Конный спорт, Узбекистан, Национальный Олимпийский комитет Узбекистана



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Боевая техника из прошлого в Панджшерском ущелье Афганистана
Мирная жизнь среди кладбища танков
Настоящая магия: узбекистанец повторил трюк Месси
Настоящая магия: узбекистанец повторил трюк Месси
Как стать бизнесменом в Узбекистане
Как открыть свой бизнес в Узбекистане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054