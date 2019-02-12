Феруз Абдуллаев возглавил федерацию коневодства и конного спорта

ТАШКЕНТ,12 фев – Sputnik. Феруз Абдуллаев стал новым руководителем федерации коневодства и конного спорта Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба НОК республики.

© Sputnik / Владимир Вяткин В Узбекистане появятся современные конные заводы

"В нашей стране конный спорт за последние пять-шесть лет неплохо развивается. И вместе мы постараемся усилить этот процесс, особенно в областях", — заявил Абдуллаев во время отчетно-выборной конференции.

Также на конференции выступил президент НОК Умид Ахматджанов и выразил надежду, что на Олимпиаде в Токио-2020 Узбекистан выступит в соревнованиях по конному спорту.

В январе сообщалось, что Узбекистан рассчитывает на помощь Омана в модернизации конноспортивных школ в ближайшие два года.