01:31 14 Февраля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB127.67
  • EUR9510.03
  • USD8395.15
Поиск
В столице Узбекистана состоялся благотворительный марафон

Все побегут: по каким улицам пройдет маршрут полумарафона в Ташкенте

© Sputnik . /Стрингер
Спорт
Получить короткую ссылку
185 0 0

Участникам забега предстоит преодолеть полумарафонскую дистанцию в 21,095 километра.

ТАШКЕНТ, 13 фев - Sputnik. Определен маршрут I Ташкентского международного марафона, который пройдет в столице Узбекистана 24 марта, сообщает пресс-служба хокимията.

Участникам мероприятия, среди которых бегуны в возрасте от 18 до 35 лет, предстоит преодолеть полумарафонскую дистанцию в 21,095 километра. На забег в Ташкент приедут представители Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Афганистана, Туркменистана, Турции и Китая.

Маршрут для забега одобрили представители Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Маршрут полумарафона в Ташкенте
© Пресс-служба хокимията г. Ташкент.
Маршрут полумарафона в Ташкенте

Победителей наградят денежными призами, медалями и памятными подарками.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Боевая техника из прошлого в Панджшерском ущелье Афганистана
Мирная жизнь среди кладбища танков
Настоящая магия: узбекистанец повторил трюк Месси
Настоящая магия: узбекистанец повторил трюк Месси
Как стать бизнесменом в Узбекистане
Как открыть свой бизнес в Узбекистане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054