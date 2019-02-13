Все побегут: по каким улицам пройдет маршрут полумарафона в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 13 фев - Sputnik. Определен маршрут I Ташкентского международного марафона, который пройдет в столице Узбекистана 24 марта, сообщает пресс-служба хокимията.
Участникам мероприятия, среди которых бегуны в возрасте от 18 до 35 лет, предстоит преодолеть полумарафонскую дистанцию в 21,095 километра. На забег в Ташкент приедут представители Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Афганистана, Туркменистана, Турции и Китая.
Маршрут для забега одобрили представители Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
Победителей наградят денежными призами, медалями и памятными подарками.