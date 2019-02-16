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Боксер из Узбекистана Шохжахон Эргашев

Узбекистанец Шохжахон Эргашев продолжает победную серию на профи-ринге

Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Спорт
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Накануне в Канзасе боксер из Узбекистана Шохжахон Эргашев выступил против американца Майкла Фокса.

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Профессиональный боксер из Узбекистана Шохжахон Эргашев одержал победу над американцем Майклом Фоксом и завоевал чемпионский пояс.

Узбекский боксер Шохжахон Эргашев
© Youtube / Shumbola Tv
Управился за минуту: Эргашев нокаутировал соперника в первом раунде
Как сообщает пресс-служба НОК Узбекистана, на ринге встретились два непобежденных боксера: 27-летний Шохжахон Эргашев и 23-летний Майкал Фокс.

Бой длился все 10 раундов и завершился победой узбекистанца единогласным решением судей.

Поражение от Эргашева стало первым в карьере Фокса. До этого он провел 19 боев (5 нокаутов) и ни разу не проигрывал.

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