Полосатый ринг: что будет с "Узбекскими тиграми"

ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. Команда Uzbek Tigers будет принимать участие в новом сезоне турнира Всемирной серии бокса (WSB), заверил президент Национального олимпийского комитета Узбекистана Умид Ахмаджанов.

В Узбекистане циркулировали различные слухи о том, что Федерация бокса республики приостановила финансирование команды.

"Турнир WSB занимает особое место в развитии индустрии узбекского бокса. Поединки серии WSB открывают новых звезд, сильные боксеры получают возможность проявить свои способности. Эти соревнования являются хорошим этапом подготовки наших боксеров к таким турнирам, как чемпионаты Азии и мира, Олимпийские игры. В WSB участвуют сильные боксеры из Кубы, России, Казахстана и других ведущих боксерских держав. Наши боксеры, выходя на ринг, соревнуются с такими сильными соперниками и тем самым оттачивают свое мастерство и улучшают навыки", - прокомментировал Ахмаджанов.

Он добавил, что домашние матчи команды будут проходить на крупнейших аренах страны. Например, на арене многофункционального дворца Humo Arena, который должен открыться уже весной, и на стадионе "Миллий".

"Национальный олимпийский комитет готов оказать необходимую помощь и поддержку Федерации бокса страны для эффективной работы Uzbek Tigers. Для команды будут созданы все условия", - пообещал Ахмаджанов.

В связи с розыгрышем лицензий на Олимпиаду в Токио-2020, Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) планирует провести командные соревнования с октября 2019 года по февраль 2020-го. В турнире WSB, который пройдет с 29 мая по 6 июня 2020 года, будут проведены лицензионные соревнования и одиночные финалы, в результате станут известны 16 боксеров, которые выступят на Олимпиаде. Таким образом, AIBA не закрывает турнир, а думает о методах его развития.

На Олимпийских играх - 2020 в мужском боксе вместо десяти будет восемь весовых категорий. Поэтому во Всемирной серии бокса весовых категорий также оставят восемь. Их разделят на две лиги: легкую (52, 57, 63, 69 кг) и тяжелую (75, 81, 91, 91+ кг). Страна-участница сможет представить свою команду в каждой из них.

В этом году узбекские боксеры примут участие еще в двух крупных турнирах. В апреле в Бангкоке состоится чемпионат Азии среди взрослых, а в сентябре Екатеринбург примет чемпионат мира.

На чемпионате мира будут разыграны первые лицензии на Олимпиаду в Токио-2020. Для стран, которые не смогут завоевать лицензии на чемпионате мира, AIBA планирует организовать континентальные лицензионные турниры. Для Азии и Океании такие лицензионные турниры пройдут весной следующего года.

"Я далек от мысли, что с переходом некоторых наших ведущих боксеров в профи состав сборной Узбекистана стал слабым. В нашем боксе очень большая конкуренция. На каждое место в сборной есть достойные претенденты. Несмотря на это, в некоторых весовых категориях на чемпионате Азии мы сможем использовать наших профессионалов. Например, в категории -75 кг и -91 кг на ринге в Бангкоке вы сможете увидеть Исроила Мадримова и Баходира Жалолова", - добавил Ахмаджанов.

По его словам, профессиональные боксеры смогут поехать на Олимпиаду в Токио, если их подготовка будет соответствовать необходимому уровню.

Uzbek Tigers начали свое участие в турнире WSB в 2016 году. Тогда, в групповом этапе команда Узбекистана одержала победу над представителями Пуэрто-Рико, Азербайджана и Казахстана. В четвертьфинале боксеры Узбекистана отпраздновали победу над Россией, в полуфинале уступили команде Кубы и заняли третье место.

В 2017 году команда провела бои против команд Китая, Казахстана, России и заняла второе место в группе. В четвертьфинале узбекистанцы вновь уступили боксерам из Кубы.

В сезоне-2018 боксеры из Узбекистана выступили против Кубы, Венесуэлы и Колумбии и заняли второе место в группе. Однако организаторы внесли изменения в регламент турнира, согласно которым были отменены четвертьфинальные бои. В связи с этим Uzbek Tigers завершили свое участие досрочно.