Полосатый ринг: что будет с "Узбекскими тиграми"

ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. Команда Uzbek Tigers будет принимать участие в новом сезоне турнира Всемирной серии бокса (WSB), заверил президент Национального олимпийского комитета Узбекистана Умид Ахмаджанов.
В Узбекистане циркулировали различные слухи о том, что Федерация бокса республики приостановила финансирование команды.
Он добавил, что домашние матчи команды будут проходить на крупнейших аренах страны. Например, на арене многофункционального дворца Humo Arena, который должен открыться уже весной, и на стадионе "Миллий".
"Национальный олимпийский комитет готов оказать необходимую помощь и поддержку Федерации бокса страны для эффективной работы Uzbek Tigers. Для команды будут созданы все условия", - пообещал Ахмаджанов.
На Олимпийских играх - 2020 в мужском боксе вместо десяти будет восемь весовых категорий. Поэтому во Всемирной серии бокса весовых категорий также оставят восемь. Их разделят на две лиги: легкую (52, 57, 63, 69 кг) и тяжелую (75, 81, 91, 91+ кг). Страна-участница сможет представить свою команду в каждой из них.
На чемпионате мира будут разыграны первые лицензии на Олимпиаду в Токио-2020. Для стран, которые не смогут завоевать лицензии на чемпионате мира, AIBA планирует организовать континентальные лицензионные турниры. Для Азии и Океании такие лицензионные турниры пройдут весной следующего года.
"Я далек от мысли, что с переходом некоторых наших ведущих боксеров в профи состав сборной Узбекистана стал слабым. В нашем боксе очень большая конкуренция. На каждое место в сборной есть достойные претенденты. Несмотря на это, в некоторых весовых категориях на чемпионате Азии мы сможем использовать наших профессионалов. Например, в категории -75 кг и -91 кг на ринге в Бангкоке вы сможете увидеть Исроила Мадримова и Баходира Жалолова", - добавил Ахмаджанов.
По его словам, профессиональные боксеры смогут поехать на Олимпиаду в Токио, если их подготовка будет соответствовать необходимому уровню.
В 2017 году команда провела бои против команд Китая, Казахстана, России и заняла второе место в группе. В четвертьфинале узбекистанцы вновь уступили боксерам из Кубы.
В сезоне-2018 боксеры из Узбекистана выступили против Кубы, Венесуэлы и Колумбии и заняли второе место в группе. Однако организаторы внесли изменения в регламент турнира, согласно которым были отменены четвертьфинальные бои. В связи с этим Uzbek Tigers завершили свое участие досрочно.