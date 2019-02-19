21:40 19 Февраля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB126.25
  • EUR9477.31
  • USD8392.20
Поиск
Матч чемпионата Узбекистана по хоккею между командами Хумо и Бинокор

Ташкент надеется принять матчи Континентальной хоккейной лиги

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Спорт
Получить короткую ссылку
3110

Президенты Федерации хоккея Узбекистана и Континентальной хоккейной лиги Бахтиёр Фазылов и Дмитрий Чернышенко провели переговоры в Москве.

ТАШКЕНТ, 19 фев – Sputnik. Матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) могут пройти в Ташкенте после завершения строительства комплекса Humo Arena, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Узбекистана (ФХУ).

Президент ФХУ Бахтиёр Фазылов 19 февраля провел в Москве переговоры с президентом КХЛ Дмитрием Чернышенко. Они рассмотрели механизмы взаимодействия, в том числе возможности провести в Ташкенте соревнований по хоккею с участием российских профессионалов.

"Достигнута, в частности, предварительная договорённость о проведении выездных матчей КХЛ на ледовой площадке, отвечающей всем мировым стандартам проведения хоккейных поединков в столице Узбекистана. Проведение матчей такого высокого уровня, несомненно, даст толчок к популяризации хоккея в Узбекистане и развитию потенциала молодого поколения страны.", - говорится в сообщении.

По данным ФХУ, строительство первого профессионального ледового дворца Humo Arena в Ташкенте находится в стадии завершения, стартуют также проекты по строительству современных ледовых площадок в регионах Узбекистана.

 




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Манга-шоу в Париже: цветные линзы, яркие волосы и необычные люди
Афган Online серия 3
Чему аплодировал Запад при Горбачеве, или Опасные игры в Афганистане
Афганистан без России — 30 лет хаоса
Афганистан без России — 30 лет хаоса

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054