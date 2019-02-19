Ташкент надеется принять матчи Континентальной хоккейной лиги

Президенты Федерации хоккея Узбекистана и Континентальной хоккейной лиги Бахтиёр Фазылов и Дмитрий Чернышенко провели переговоры в Москве.

ТАШКЕНТ, 19 фев – Sputnik. Матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) могут пройти в Ташкенте после завершения строительства комплекса Humo Arena, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Узбекистана (ФХУ).

Президент ФХУ Бахтиёр Фазылов 19 февраля провел в Москве переговоры с президентом КХЛ Дмитрием Чернышенко. Они рассмотрели механизмы взаимодействия, в том числе возможности провести в Ташкенте соревнований по хоккею с участием российских профессионалов.

"Достигнута, в частности, предварительная договорённость о проведении выездных матчей КХЛ на ледовой площадке, отвечающей всем мировым стандартам проведения хоккейных поединков в столице Узбекистана. Проведение матчей такого высокого уровня, несомненно, даст толчок к популяризации хоккея в Узбекистане и развитию потенциала молодого поколения страны.", - говорится в сообщении.

По данным ФХУ, строительство первого профессионального ледового дворца Humo Arena в Ташкенте находится в стадии завершения, стартуют также проекты по строительству современных ледовых площадок в регионах Узбекистана.