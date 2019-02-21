Оскорбления, допинг, махинации: самые громкие скандалы в узбекском футболе

ТАШКЕНТ, 21 фев - Sputnik, Ксения Набаткина. Узбекские футболисты в последнее время часто становились фигурантами скандальных историй, связанных с допингом, махинациями с контрактами и некорректным поведением.
Нелегальное похудение
Самая свежая история произошла после Кубка Азии - 2019: допинг-пробы вратаря сборной Узбекистана Игнатия Нестерова, который стал одним из героев турнира, оказались положительными.
На время разбирательства по делу Нестеров не имеет права выходить в составе той или иной команды, поэтому выступления за клуб "Ухуд" из Саудовской Аравии ему также пришлось приостановить.
Дал волю агрессии
Футболисту пришлось пропустить несколько матчей в составе сборной и заплатить штраф в пять тысяч долларов. Однако на Кубке Азии он все-таки сыграл.
Наказание за неопределенность
Громкие разбирательства случались и в клубном футболе. Сразу после Кубка Азии в спор за перспективного футболиста Азиза Тургунбаева вступили сразу два клуба: "Пахтакор" и "Навбахор".
"Пахтакор" 22 января подал в Профессиональную футбольную лигу Узбекистана (ПФЛ) заявку на регистрацию Азиза Тургунбаева для участия в Лиге чемпионов Азии, предоставив контракт, заключенный с футболистом 1 января. Однако позже "Пахтакор" пожаловался в ПФЛ на то, что игрок, с которым у клуба контракт, принимает участие в сборе в составе "Навбахора".
Наказание получил не только футболист, но и еще несколько должностных лиц. В том числе бывший главный тренер "Навбахора" Ильхом Муминжанов дисквалифицирован на год за то, что убедил Тургунбаева подписать контракт с наманганцами только на год, а затем содействовал переговорам игрока с "Пахтакором".
Среди дисквалифицированных по этому делу есть также генеральный директор "Навбахора" Расул Акрамов с формулировкой "не имеет достаточного представления о футболе", поскольку он не контролировал ситуацию, связанную с Азизом Тургунбаевым, и не знал про регламент.
Хочешь играть - плати
Он запросил у команды "Иттифок" из Гиждуванского района Бухарской области 2500 долларов за прохождение лицензирования и участие в Про-лиге B.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса Узбекистана в отношении Кондратьева и его сообщников.
Тренер получил пожизненное
Пожалуй, самое суровое наказание в истории узбекского футбола получил бывший главный тренер национальной команды Самвел Бабаян, который не смог вывести сборную на чемпионат мира - 2018. По мнению руководства Ассоциации футбола Узбекистана, он не справился с работой.
Предвзятое отношение Бабаяна к игрокам плохо повлияло на отношения внутри команды, отметили в АФУ. При выборе игроков Бабаян полагался на знакомых футболистов, а также игнорировал мнения и рекомендации опытных тренеров и экспертов.
"Во время отборочных игр чемпионата мира 2018 года тренер не сумел наладить в команде дисциплину, не контролировал физическое состояние игроков. Действия Бабаяна отрицательно сказывались на результатах национальной сборной Узбекистана", - заявили в ассоциации.
Отмечалось также, что во время работы в "Пахтакоре" Бабаян незаконно вносил изменения в контракты футболистов. Когда тренер узнал о новом руководстве клуба, он поменял дату, до которой действовали соглашения с игроками, с 2018 на 2017 год. Это было сделано для того, чтобы продать игроков в иностранные клубы в статусе свободных агентов.
За все должностные проступки Бабаяна пожизненно отстранили от любой футбольной деятельности в Узбекистане.