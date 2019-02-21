Оскорбления, допинг, махинации: самые громкие скандалы в узбекском футболе

Сразу после Кубка Азии вратаря сборной Узбекистана Игнатия Нестерова уличили в применении допинга на турнире. Sputnik вспоминает другие скандальные истории с узбекскими футболистами.

ТАШКЕНТ, 21 фев - Sputnik, Ксения Набаткина. Узбекские футболисты в последнее время часто становились фигурантами скандальных историй, связанных с допингом, махинациями с контрактами и некорректным поведением.

Нелегальное похудение

Самая свежая история произошла после Кубка Азии - 2019: допинг-пробы вратаря сборной Узбекистана Игнатия Нестерова, который стал одним из героев турнира, оказались положительными.

© Ассоциация футбола Узбекистана. Пил китайские подделки: врач сборной прокомментировал ситуацию с Нестеровым

Азиатская футбольная конфедерация еще не вынесла окончательный вердикт, но сам вратарь признался, что принимал препараты для снижения веса, не предупредив об этом медицинский и тренерский штаб. Мало того, препарат оказался китайского производства, хотя у сборной Узбекистана есть контракт со швейцарской компанией на поставку необходимых витаминов, добавок, энергетических напитков и медицинских веществ.

На время разбирательства по делу Нестеров не имеет права выходить в составе той или иной команды, поэтому выступления за клуб "Ухуд" из Саудовской Аравии ему также пришлось приостановить.

Дал волю агрессии

Футбольная ассоциация Узбекистана Игрока сборной Узбекистана дисквалифицировали на полгода

Жалолиддин Машарипов, выступающий за ташкентский клуб "Пахтакор" и национальную сборную, получил штраф и дисквалификацию после инцидента на четвертьфинальной игре Азиатских игр между олимпийскими командами Узбекистана и Южной Кореи. После обидного проигрыша со счетом 3:4 Машарипов бросил в сторону арбитра бутылку с водой. Рефери расценил это как проявление агрессии, хотя сам игрок уверяет, что швырнул емкость с водой просто от досады и даже не видел, где находится судья.

Футболисту пришлось пропустить несколько матчей в составе сборной и заплатить штраф в пять тысяч долларов. Однако на Кубке Азии он все-таки сыграл.

Наказание за неопределенность

Громкие разбирательства случались и в клубном футболе. Сразу после Кубка Азии в спор за перспективного футболиста Азиза Тургунбаева вступили сразу два клуба: "Пахтакор" и "Навбахор".

"Пахтакор" 22 января подал в Профессиональную футбольную лигу Узбекистана (ПФЛ) заявку на регистрацию Азиза Тургунбаева для участия в Лиге чемпионов Азии, предоставив контракт, заключенный с футболистом 1 января. Однако позже "Пахтакор" пожаловался в ПФЛ на то, что игрок, с которым у клуба контракт, принимает участие в сборе в составе "Навбахора".

© Sputnik / Владимир Песня Не доставайся же ты никому: в деле футболиста Тургунбаева поставили точку

После разбирательства футболиста дисквалифицировали до начала летнего трансферного окна (9 июля 2019 года) за подписание контракта одновременно с двумя клубами – "Пахтакором" и "Навбахором". Игрока наказали за то, что он не мог определиться, в какой команде хочет выступать, и сначала жаловался, что "Навбахор" принуждает его остаться в клубе, а затем заявил, что хочет расторгнуть контракт с "Пахтакором".

Наказание получил не только футболист, но и еще несколько должностных лиц. В том числе бывший главный тренер "Навбахора" Ильхом Муминжанов дисквалифицирован на год за то, что убедил Тургунбаева подписать контракт с наманганцами только на год, а затем содействовал переговорам игрока с "Пахтакором".

Среди дисквалифицированных по этому делу есть также генеральный директор "Навбахора" Расул Акрамов с формулировкой "не имеет достаточного представления о футболе", поскольку он не контролировал ситуацию, связанную с Азизом Тургунбаевым, и не знал про регламент.

Хочешь играть - плати

Коррупция также не обошла стороной узбекский футбол. В январе этого года задержали с поличным при получении взятки в размере 1500 долларов США специалиста спортивного отдела Профессиональной футбольной лиги Родиона Кондратьева.

Он запросил у команды "Иттифок" из Гиждуванского района Бухарской области 2500 долларов за прохождение лицензирования и участие в Про-лиге B.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса Узбекистана в отношении Кондратьева и его сообщников.

Тренер получил пожизненное

Пожалуй, самое суровое наказание в истории узбекского футбола получил бывший главный тренер национальной команды Самвел Бабаян, который не смог вывести сборную на чемпионат мира - 2018. По мнению руководства Ассоциации футбола Узбекистана, он не справился с работой.

Предвзятое отношение Бабаяна к игрокам плохо повлияло на отношения внутри команды, отметили в АФУ. При выборе игроков Бабаян полагался на знакомых футболистов, а также игнорировал мнения и рекомендации опытных тренеров и экспертов.

"Во время отборочных игр чемпионата мира 2018 года тренер не сумел наладить в команде дисциплину, не контролировал физическое состояние игроков. Действия Бабаяна отрицательно сказывались на результатах национальной сборной Узбекистана", - заявили в ассоциации.

Отмечалось также, что во время работы в "Пахтакоре" Бабаян незаконно вносил изменения в контракты футболистов. Когда тренер узнал о новом руководстве клуба, он поменял дату, до которой действовали соглашения с игроками, с 2018 на 2017 год. Это было сделано для того, чтобы продать игроков в иностранные клубы в статусе свободных агентов.

За все должностные проступки Бабаяна пожизненно отстранили от любой футбольной деятельности в Узбекистане.