Елену Исинбаеву ждут на первой женской спартакиаде в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 25 фев – Sputnik. Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева станет гостем женской спартакиады "Нафосат-2019", впервые проводимой в Узбекистане, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) республики.

По данным пресс-службы, во всех регионах Узбекистана уже проходят квалификационные соревнования по гандболу, бадминтону, волейболу, баскетболу, настольному теннису и велоспорту. Финалы соревнований пройдут в Ташкенте 1-2 марта. Победители и призеры будут награждены дипломами, медалями и ценными подарками.

"Предстоящее мероприятие станет незабываемым, так как гостем спортивного фестиваля станет двукратная чемпионка Олимпийских игр в прыжках с шестом Елена Исинбаева", - говорится в сообщении.

Торжественная церемония закрытия спартакиады "Нафосат-2019" и награждения победителей состоится 3 марта во дворце спорта "Узбекистан". Для зрителей и гостей церемонии также пройдет концерт с участием звезд отечественной эстрады.