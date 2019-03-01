Боксер родился: Эргашев — о пути из маленького кишлака к встрече с кумиром

Известный узбекский боксер Шохжахон Эргашев когда-то смотрел матч Заба Джуды и Флойда Мейвезера по черно-белому телевизору, а спустя несколько лет эти прославленные спортсмены уже наблюдали за его успехами на ринге.

ТАШКЕНТ, 1 мар - Sputnik. Боксер из Узбекистана Шохжахон Эргашев, одержавший недавно 16-ю победу на профессиональном ринге, рассказал, как он пришел в этот вид спорта, и на кого равнялся.

"Я родился в Ферганской области, Бешарикском районе, в кишлаке "Рахмон", на границе с Таджикистаном. В последние 2-3 года там стали развиваться спортивные секции. А раньше был только бокс. Если в нашем кишлаке рождался мальчик, говорили "боксер родился". У нас все боксеры", - поделился он.

По мнению Эргашева, обставновка в семье очень влияет на спортсмена.

"Причиной того, что задержался в боксе надолго, был отец. Он немного знаком с этим видом спорта. Отец всячески оказывал мне поддержку. Считаю, что каждому спортсмену нужна помощь родителей", - добавил боксер.

По его словам, в детстве он больше всего мечтал быть похожим на Майка Тайсона, Заба Джуду, Флойда Мейвезера.

"Хотел боксировать как Заб Джуда, потому что он был самым быстрым боксером. Со временем каждый спортсмен находит свое направление. В 2013-2014 году был поединок между Забом Джудой и Мейвезером. Помню, я смотрел этот бой по телевизору, который даже не был цветным. Тогда отец мне говорил, "Дай Бог, ты тоже выйдешь на такой же ринг. Трудись и все будет. Я верю в тебя", - рассказал Эргашев.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Шохжахон Эргашев

Спустя какое-то время ему все-таки удалось встретиться со своим кумиром.

"В апреле прошлого года во время боя в Нью-Йорке я увидел, что возле ринга сидит Заб Джуба и наблюдает, как я боксирую.

Тогда он подошел ко мне и сказал "Ты будешь хорошим спортсменом, все впереди, больше трудись над собой". После боя мы сфотографировались", - добавил узбекский спортсмен.

По его мнению, всегда стоит идти к своей цели и упорно трудиться.

Ближайший бой Эргашева состоится, скорее всего, 14 апреля. У спортсмена амбициозные планы: Эргашев хочет непременно привезти в Узбекистан чемпионский пояс Всемирной боксерской ассоциации WBA.

Эргашев намерен непременно привезти в Узбекистан чемпионский пояс >>