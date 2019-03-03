Исинбаева верит в Узбекистан: что пожелала республике олимпийская чемпионка

ТАШКЕНТ, 3 мар - Sputnik. Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, приехавшая в Узбекистан в качестве гостьи первой женской спартакиады "Нафосат-2019", поделилась своими первыми впечатлениями от республики.

Она отметила, что в Узбекистане сейчас многие заинтересованы в развитии спорта.

"В вашей стране через три недели состоится международный марафон, это огромное событие для Узбекистана. Приедут зарубежные участники, и уже они будут рассказывать и давать вам оценку уровню подготовки. Думаю, это станет хорошим импульсом для развития легкой атлетики и спорта в целом", - сказала Исинбаева.

Именитая спортсменка пожелала Узбекистану завоевать право принять Азиатские игры в 2030 году.

Она отметила, что такие мероприятия, как спартакиада "Нафосат-2019", позволяют женщинам найти стимул всегда быть в тонусе

"Желаю верить в себя, даже если в вас никто не будет верить. Трудитесь, будьте честными дисциплинированными, это очень важно. Специалистам и родителям я желаю заниматься своими детьми. Уделяйте им время и внимание, им без этого сложно", - добавила она.

Исинбаева также приняла участие в церемонии награждения победителей и призеров международного турнира Центральной Азии по легкой атлетике среди спортсменов 2002-2003 годов рождения.