20:15 03 Марта 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB128.61
  • EUR9530.06
  • USD8403.19
Поиск
Елена Исинбаева в Узбекистане

Исинбаева верит в Узбекистан: что пожелала республике олимпийская чемпионка

© НОК Узбекистана
Спорт
Получить короткую ссылку
125 0 0

Двукратная победительница Олимпиад Елена Исинбаева приехала в Узбекистан в качестве гостьи первой женской спартакиады "Нафосат-2019".

ТАШКЕНТ, 3 мар - Sputnik. Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, приехавшая в Узбекистан в качестве гостьи первой женской спартакиады "Нафосат-2019", поделилась своими первыми впечатлениями от республики.

Она отметила, что в Узбекистане сейчас многие заинтересованы в развитии спорта.

"В вашей стране через три недели состоится международный марафон, это огромное событие для Узбекистана. Приедут зарубежные участники, и уже они будут рассказывать и давать вам оценку уровню подготовки. Думаю, это станет хорошим импульсом для развития легкой атлетики и спорта в целом", - сказала Исинбаева.

Барабаны, цветы и фанаты: как Елену Исинбаеву встречают в Ташкенте
© НОК Узбекистана
Барабаны, цветы и фанаты: как Елену Исинбаеву встречают в Ташкенте
Именитая спортсменка пожелала Узбекистану завоевать право принять Азиатские игры в 2030 году. 

Она отметила, что такие мероприятия, как спартакиада "Нафосат-2019", позволяют женщинам найти стимул всегда быть в тонусе

 

"Желаю верить в себя, даже если в вас никто не будет верить. Трудитесь, будьте честными дисциплинированными, это очень важно. Специалистам и родителям я желаю заниматься своими детьми. Уделяйте им время и внимание, им без этого сложно", - добавила она.

1 / 3
© НОК Узбекистана
Елена Исинбаева в Узбекистане

Исинбаева также приняла участие в церемонии награждения победителей и призеров международного турнира Центральной Азии по легкой атлетике среди спортсменов 2002-2003 годов рождения.

 




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Весна в Ташкенте
Она появилась вовремя: лучшие фото первого дня весны в Ташкенте
Военные сборы в учебно-тренировочном центре горной подготовки Министерства обороны Узбекистана
Узбекские военнослужащие прошли в горах испытание на выносливость – видео
От А до К: что нужно знать о витаминах

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054