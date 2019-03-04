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Фигурист Миша Ге на чемпионате мира в Милане

Миша Ге приедет на чемпионат мира по фигурному катанию в необычной роли

twitter.com/ISU_Figure
Спорт
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Чемпионат мира по фигурному катанию в японской Сайтаме пройдет с 18 по 24 марта.

ТАШКЕНТ, 4 мар - Sputnik. Узбекский фигурист Миша Ге вошел в комиссию спортсменов Международного союза конькобежцев (ISU) на чемпионат мира по фигурному катанию в японской Сайтаме, о чем он сообщил на своей странице в Instagram.

Комиссия спортсменов ISU состоит из участников, представляющих разные дисциплины, развитием которых занимается ISU: конькобежный спорт, шорт-трек, одиночное и парное катание, танцы на льду, синхронное фигурное катание.

Членов комиссии выбирают тайным голосованием среди других спортсменов на каждый профильный чемпионат мира.

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See you soon Saitama” #ISU

Публикация от Misha Ge (@mishage8)

На мировое первенство по фигурному катанию, которое пройдет в японской Сайтаме 18-24 марта, вместе с Мишей Ге в комиссию вошел также Эрик Рэдфорд из Канады, выступающий в парном катании.

"Скоро увидимся, Сайтама", - написал Ге на своей странице в Instagram.

Напомним, Миша Ге приостановил свою карьеру фигуриста, однако он работает в качестве хореографа и постановщика программ со многими известными фигуристами. Например, российской чемпионке мира Евгении Медведевой он помог поставить короткую программу под музыку из оперы Tosca Джакомо Пуччини.




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