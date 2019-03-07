Зять президента Узбекистана получил новую должность

ТАШКЕНТ, 7 мар - Sputnik. На внеочередной отчетно-выборной конференции федерации триатлона Узбекистана председателем избрали Отабека Умарова, сообщает Национальный олимпийский комитет.

На должность первого заместителя председателя избрали бывшего спортсмена и предпринимателя Фарруха Носирова.

"Я благодарю за оказанное доверие. Буду прикладывать все усилия и силы для развития и популяризации триатлона в Узбекистане. У нас много талантливых спортсменов. Думаю мой опыт поможет им достойно представлять страну на мировых аренах. Обещаем воспитать достойных атлетов, которые не только возьмут лицензию на Олимпиаду в Токио, но и войдут в число призеров", — заявил Носиров.

Конференция проходила под председательством президента НОК Умида Ахмаджанова.

"Стоит признать, что в последнее время мы не можем похвастаться хорошими результатами в триатлоне. В связи с этим мы создадим современно материально-техническую базу для развития олимпийского вида спорта. Надеюсь в будущем сможем воспитать достойных спортсменов", — отметил Ахмаджанов.

Триатлон – это соревнования, во время которых спортсмен должен последовательно и без остановки выступить в трех видах спорта. Различают летний и зимний. Летний состоит из плавания, велогонки и бега. Зимний включает бег, велогонку и лыжную гонку.