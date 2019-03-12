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Узбекский тяжелоатлет завоевал три медали на ЧМ

© Фото: НОК Узбекистана
Спорт
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Ранее узбекистанка Нигора Абдуллаева завоевала три медали высшей пробы, Огабек Нафасов - две серебряные награды.

ТАШКЕНТ, 12 мар – Sputnik. На чемпионате мира по тяжелой атлетике среди юниоров, который проходит в Лас-Вегасе, отличился узбекистанец Асадбек Наримонов.

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики, в категории 73 кг штангист завоевал одно золото и два серебра.

Штанга на соревнованиях по тяжелой атлетике
© Sputnik / Григорий Сысоев
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В рывке спортсмен поднял 133 кг и завоевал золотую медаль, в толчке – 154 кг и занял второе место. По сумме двоеборья он набрал 287 кг - и еще одно серебро.

На первом месте расположился Карлос Насар из Болгарии (291 кг), на третьем - Амагиак Мисакиан из Греции (272 кг).

Напоминаем, ранее Нигора Абдуллаева завоевала три медали высшей пробы, Огабек Нафасов - две серебряные награды.




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