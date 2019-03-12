Фигуристка в хиджабе поблагодарила поклонников на русском - видео

ТАШКЕНТ, 12 мар - Sputnik. Фигуристка Захра Лари стала первой спортсменкой из ОАЭ, выступившей на зимней Универсиаде.
В соревнованиях фигуристок-одиночниц Лари заняла 29-е место в короткой программе, где выступали 35 спортсменок. В произвольную программу ей пробиться не удалось, но зрителям в Красноярске девушка сумела запомниться. Улыбчивая фигуристка в хиджабе, которая занимается у русского тренера Александы Иевлевой, с удовольствием общалась с болельщиками и журналистами, рассказывая о том, как в жарких Объединенных Арабских Эмиратах развивается фигурное катание.
К окончанию Универсиады Лари даже выучила несколько слов на русском языке и поблагодарила зрителей за поддержку:
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Spasibo Krasnoyarsk! Spasibo Siberia! Spasibo Russia! 🇷🇺 @winteruniversiade2019 @abudhabiuni @fisunetwork @dubaisc @uaeisf @uaenoc @abudhabisc @mohamedbinzayed @hhshkmohd @net_ad #krasnoyarsk2019 #winteruniversiade2019 #figureskating #zahralari #officialpractice #siberia #russia #uae #winter #snow
"Спасибо, Красноярск, спасибо, Сибирь, спасибо, Россия", - сказала спортсменка на видео, опубликованном в ее аккаунте в Instagram.
Зимняя Универсиада в Красноярске проходила со 2 по 12 марта в Красноярске. Соревнования в женском одиночном катании выиграла японка Маи Мияхара, второй стала Элизабет Турсынбаева из Казахстана, а третьей - Станислава Константинова из России.