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Фигуристка в хиджабе поблагодарила поклонников на русском - видео

© AP Photo / Matthias Schrader
Спорт
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Фигуристка из ОАЭ Захра Лари, ставшая одной из самых необычных и популярных спортсменок на Универсиаде в Красноярске, за время соревнований выучила несколько слов на русском.

ТАШКЕНТ, 12 мар - Sputnik. Фигуристка Захра Лари стала первой спортсменкой из ОАЭ, выступившей на зимней Универсиаде.

В соревнованиях фигуристок-одиночниц Лари заняла 29-е место в короткой программе, где выступали 35 спортсменок. В произвольную программу ей пробиться не удалось, но зрителям в Красноярске девушка сумела запомниться. Улыбчивая фигуристка в хиджабе, которая занимается у русского тренера Александы Иевлевой, с удовольствием общалась с болельщиками и журналистами, рассказывая о том, как в жарких Объединенных Арабских Эмиратах развивается фигурное катание.

К окончанию Универсиады Лари даже выучила несколько слов на русском языке и поблагодарила зрителей за поддержку:

"Спасибо, Красноярск, спасибо, Сибирь, спасибо, Россия", - сказала спортсменка на видео, опубликованном в ее аккаунте в Instagram.

Спортсменка из ОАЭ Захра Лари на тренировке соревнований по фигурному катанию на XXIX Всемирной зимней Универсиаде-2019
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
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Напомним, ради Захры Лари Международному союзу конькобежцев (ISU) пришлось немного изменить правила: выступать на соревнованиях в головном уборе было запрещено. Однако после появления фигуристки в хиджабе в регламент внесли необходимые поправки, разрешающие выступать с покрытой платком головой.

Зимняя Универсиада в Красноярске проходила со 2 по 12 марта в Красноярске. Соревнования в женском одиночном катании выиграла японка Маи Мияхара, второй стала Элизабет Турсынбаева из Казахстана, а третьей - Станислава Константинова из России.




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