Звезда НХЛ Овечкин и тренер Слуцкий пожелали Узбекистану процветания в спорте

Открытие многофункционального дворца Humo Arena состоится уже 15 марта, приглашены высокопоставленные зарубежные гости. В торжественной церемонии открытия примет участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

ТАШКЕНТ, 13 мар - Sputnik. Известный российский хоккеист, капитан команды клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз", обладатель Кубка Стэнли 2018 года Александр Овечкин поздравил узбекистанцев с предстоящим открытием ледового комплекса Humo Arena.

Спортсмен пожелал республике успехов в развитии спорта.

К многочисленным поздравлениям, которые появляются накануне открытия комплекса, присоединился тренер и спортивный комментатор, бывший наставник сборной России по футболу.

Он также пожелал Узбекистану процветания и новых спортивных достижений.

Ранее со скорым открытием ледовой арены узбекистанцев поздравил знаменитый российский рэп-исполнитель Тимати. Артист пожелал республике покорения новых высот и рубежей в спорте.

Открытие многофункционального дворца Humo Arena состоится уже 15 марта, приглашены высокопоставленные зарубежные гости. В торжественной церемонии открытия примет участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Строительство ледового комплекса началось в феврале 2017 года. Он представляет собой современное здание из стекла и металла в стиле хай-тек.

По задумке авторов проекта, дизайн Humo Arena напоминает узбекский символ любви, счастья и свободы – птицу Хумо, прогулочные тротуары на территории комплекса построены в виде крыла птицы.