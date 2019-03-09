Я проведу в Humo Arena свой концерт: Тимати поздравил узбекистанцев

Уже на следующей неделе в Ташкенте состоится торжественная церемония открытия ледового комплекса Humo Arena, и популярные певцы и спортсмены, предвкушая праздник, поздравляют Узбекистан с этим событием.

ТАШКЕНТ, 9 мар – Sputnik. Знаменитый российский рэп-исполнитель Тимати поздравил Узбекистан и узбекистанцев со скорым открытием ледовой арены. Артист пожелал республике покорения новых высот и рубежей в спорте.

Рэпер также заявил, что уже в скором времени надеется выступить со своим сольным концертом на этой арене.

Напомним, совсем недавно, в ноябре прошлого года, рэпер с успехом выступил во Дворец "Дружбы Народов" в узбекской столице. Концерт вызвал небывалый ажиотаж. Поэтому когда Тимати снова решит дать концерт в Ташкенте, Humo Arena вполне вместит еще большее количество его поклонников.

Напомним, открытие многофункционального дворца Humo Arena состоится уже 15 марта. На открытие приглашены высокопоставленные зарубежные гости. В торжественной церемонии открытия примет участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Строительство ледового комплекса началось в феврале 2017 года. Он представляет собой современное здание из стекла и металла в стиле хай-тек.

По задумке авторов проекта, дизайн Humo Arena напоминает узбекский символ любви, счастья и свободы – птицу Хумо, прогулочные тротуары на территории комплекса построены в виде крыла птицы.