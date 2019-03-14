Поедут в Китай: тренер назвал состав сборной Узбекистана на China Cup

Турнир China Cup - 2019 пройдет с 21 по 25 марта в китайском городе Гуанси, в нем примут участие сборные Уругвая, Китая и Таиланда.

ТАШКЕНТ, 14 мар - Sputnik. Главный тренер сборной Узбекистана Эктор Купер назвал футболистов, которые поедут вместе с командой в Китай на турнир China Cup - 2019.

Заявка сборной выглядит следующим образом.

Вратари: Акбар Тураев ("Бунёдкор"), Санджар Кувватов ("Насаф"), Жавохир Илёсов ("Машъал").

Защитники: Егор Кримец ("Пахтакор"), Анзур Исмаилов ("Локомотив", Ташкент), Достонбек Турсунов ("Ренофа Ямагути", Япония), Ислам Тухтаходжаев ("Локомотив", Ташкент).

Полузащитники: Олег Зотеев ("Локомотив", Ташкент), Фаррух Сайфиев ("Пахтакор"), Акмал Шорахмедов ("Бунёдкор"), Даврон Хошимов ("Навбахор"), Одил Хамробеков ("Насаф"), Одил Ахмедов ("Шанхай СИПГ", Китай), Отабек Шукуров ("Шарджа", ОАЭ), Жалолиддин Машарипов ("Пахтакор"), Сардор Мирзаев ("Локомотив", Ташкент), Достонбек Хамдамов ("Пахтакор"), Джавохир Сидиков ("Коканд 1912"), Икром Алибаев ("Сеул", Южная Корея).

Нападающие: Темурходжа Абдухоликов ("Локомотив", Ташкент), Эльдор Шомуродов ("Ростов", Россия), Марат Бикмаев ("Пахтакор").

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В заявке ожидаемо отсутствуют вратарь Игнатий Нестеров, обвиненный в допинге сразу после Кубка Азии, и полузащитник Азиз Тургунбаев, дисквалифицированный за подписание контракта одновременно с двумя клубами

China Cup - 2019 пройдет с 21 по 25 марта в китайском городе Гуанси. В турнире примут участие сборные Уругвая, Китая и Таиланда.

По решению оргкомитета 22 марта национальная команда Узбекистана выйдет на поле против Уругвая. Накануне представители Китая сыграют с Таиландом. 25 марта победители двух пар померятся силами в финальном противостоянии. Кроме того, команды, потерпевшие поражение в полуфинале, сыграют между собой в матче за 3-е место.

China Cup проводится с 2017 года. В первом турнире приняли участие национальные команды Чили, Исландии, Хорватии и Китая. Победителем турнира стала сборная Чили. В 2018 году в соревновании участвовали Уругвай, Уэльс, Чехия и Китай. Выиграла сборная Уругвая.