Шомуродов: вроде только вчера мячи подавал, а уже в сборной играю

Лидер сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов, выступающий также за российский "Ростов", рассказал, почему он не похож на Месси, где встретился с Жозе Моуриньо, и какой в работе Эктор Купер.

ТАШКЕНТ, 20 мар - Sputnik. Эльдор Шомуродов, ставший лучшим бомбардиром сборной Узбекистана на Кубке Азии-2019, в интервью sport24.ru он поделился впечатлениями от турнира, а также рассказал, какой в работе главный тренер национальной команды Эктор Купер, и на кого из футболистов игрок сейчас равняется.

Комментируя выступление сборной Узбекистана на Кубке Азии в ОАЭ, он отметил, что команда настраивалась на совсем другой результат.

"Конечно, сборная Узбекистана должна была идти дальше 1/8 финала. Для этого у нас были все шансы. У Узбекистана сейчас отличная команда, но удачи не хватило. Из группы мы вышли уверенно, да и против Австралии смотрелись неплохо. Проиграть по пенальти — это лотерея. Австралия — очень сильная команда. Но непобедимых не бывает. Знаю, что сборная Узбекистана еще ни разу не обыгрывала австралийцев, но когда-нибудь эта серия прервется", - сказал он.

Сам Шомуродов на турнире забил 4 гола, но отметил, что главным для него был не личный, а командный результат. Болельщиков и футбольных экспертов особенно впечатлил мяч, забитый в игре с Японией.

"Во время матча даже не подумал, что сделал что-то особенное. Получил мяч и оценил ситуацию: впереди два защитника, из наших рядом никого. Иначе бы отдал пас партнеру, но пришлось решать самому. Мяч был под правой ногой. Я понял, что защитник будет перекрывать мой удар и убрал налево. Но в этот момент увидел, что вратарь немного вышел из ворот и решил ударить внешней стороной стопы, с правой. Левой ногой бить было вообще неудобно", - поделился футболист.

Он добавил, что команда всячески поддержала Марата Бикмаева, который не забил решающий пенальти в игре с Австралией.

"Когда не забиваешь в такой ответственный момент, люди всегда реагируют негативно, говорят плохое. Это естественно. Но Марат ни в чем ни виноват и безумно переживал после игры. Мы всей командой поддержали его и поддерживаем сейчас. Ничего страшного ведь не случилось", - подчеркнул игрок.

Незадолго до Кубка Азии сборную Узбекистана возглавил Эктор Купер.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Купер о результате на Кубке Азии: это моя вина, но команда играла хорошо

"Купер — мотиватор. Требовал максимальной самоотдачи, мотивировал, говорил: "Вы можете выиграть Кубок Азии!". Это была наша цель. У Эктора Купера много помощников, но все тренировки он ведет сам. Он был защитником, поэтому больше всего перед Кубком Азии мы работали над обороной. Но не скажу, что сборная Узбекистана постоянно играла сзади. Мы и контролировали мяч, и часто прессинговали соперника, наши крайние защитники постоянно подключались в атаку. Купер говорил, что мы приехали в Катар не сидеть в обороне", - поделился впечатлениями от работы с новым наставником Шомуродов.

Кстати, на талантливого узбекского футболиста обратил внимание и известный карикатурист Омар Момани. Он изобразил Шомуродова вместе с вратарем Игнатием Нестеровым. По мнению Эльдора, получилось похоже. Своего партнера по сборной Игнатия Нестерова он назвал "узбекским Буффоном". А самого Шомуродова иногда называют "узбекским Месси".

"Впервые услышал про себя это прозвище только после перехода в "Ростов". Мне вообще кажется, что я на Месси не похож. В детстве нравились Фернандо Торрес, еще во времена "Ливерпуля", и Дидье Дрогба", - поделился он.

Кстати, недавно узбекскому игроку удалось встретиться и сфотографироваться с известным тренером Жозе Моуриньо.

"После Кубка Азии я сразу приехал к "Ростову" на турнир, сыграл 69 минут против "Локомотива", и тренерский штаб предоставил мне небольшой отпуск. Случайно встретился с Моуринью в Москве, когда он приезжал на хоккей. Оказывается, Жозе знаком с моим агентом Германом Ткаченко. Я приехал с ним на встречу в ресторан, а Моуринью — там! Это было еще до того, как он упал на лед в Балашихе. Считаю его одним из лучших тренеров мира", - рассказал игрок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eldor Shomurodov (@shomurodov.eldor) 3 Фев 2019 в 11:46 PST

Ктстати, одно из ярких детских воспоминаний Шомуродова - как он в детстве выводил за руку на поле знаменитого футболиста Ривалдо, выступавшего в чемпионате Узбекистана.

"Я выводил Ривалдо за руку, когда команда приезжала играть с "Машъалом", за который еще мой дядя играл. Для меня-то маленького и Игнатий Нестеров с Александром Гейнрихом и Анзуром Исмаиловым, которые играли в сборной Узбекистана, были звездами. А от Ривалдо вообще был в шоке. Кажется, я только вчера им мячи подавал, а сегодня уже играю в национальной команде. Удивительно!", - поделился футболист.

Эльдор Шомуродов вошел в состав сборной Узбекистана на турнир China Cup - 2019, который пройдет с 21 по 25 марта этого года. В турнире вместе со сборной Узбекистана примут участие команды Уругвая, Китая и Таиланда. Узбекистанцы 22 марта выйдут на поле против Уругвая. Китай 21 марта сыграет с Таиландом. В финальный матч 21 марта выйдут победители обеих встреч. Команды, потерпевшие поражение в полуфинале, сыграют между собой в матче за третье место.