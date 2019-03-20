Шомуродов: вроде только вчера мячи подавал, а уже в сборной играю

ТАШКЕНТ, 20 мар - Sputnik. Эльдор Шомуродов, ставший лучшим бомбардиром сборной Узбекистана на Кубке Азии-2019, в интервью sport24.ru он поделился впечатлениями от турнира, а также рассказал, какой в работе главный тренер национальной команды Эктор Купер, и на кого из футболистов игрок сейчас равняется.
Комментируя выступление сборной Узбекистана на Кубке Азии в ОАЭ, он отметил, что команда настраивалась на совсем другой результат.
"Конечно, сборная Узбекистана должна была идти дальше 1/8 финала. Для этого у нас были все шансы. У Узбекистана сейчас отличная команда, но удачи не хватило. Из группы мы вышли уверенно, да и против Австралии смотрелись неплохо. Проиграть по пенальти — это лотерея. Австралия — очень сильная команда. Но непобедимых не бывает. Знаю, что сборная Узбекистана еще ни разу не обыгрывала австралийцев, но когда-нибудь эта серия прервется", - сказал он.
Сам Шомуродов на турнире забил 4 гола, но отметил, что главным для него был не личный, а командный результат. Болельщиков и футбольных экспертов особенно впечатлил мяч, забитый в игре с Японией.
"Во время матча даже не подумал, что сделал что-то особенное. Получил мяч и оценил ситуацию: впереди два защитника, из наших рядом никого. Иначе бы отдал пас партнеру, но пришлось решать самому. Мяч был под правой ногой. Я понял, что защитник будет перекрывать мой удар и убрал налево. Но в этот момент увидел, что вратарь немного вышел из ворот и решил ударить внешней стороной стопы, с правой. Левой ногой бить было вообще неудобно", - поделился футболист.
Он добавил, что команда всячески поддержала Марата Бикмаева, который не забил решающий пенальти в игре с Австралией.
"Когда не забиваешь в такой ответственный момент, люди всегда реагируют негативно, говорят плохое. Это естественно. Но Марат ни в чем ни виноват и безумно переживал после игры. Мы всей командой поддержали его и поддерживаем сейчас. Ничего страшного ведь не случилось", - подчеркнул игрок.
Незадолго до Кубка Азии сборную Узбекистана возглавил Эктор Купер.
Кстати, на талантливого узбекского футболиста обратил внимание и известный карикатурист Омар Момани. Он изобразил Шомуродова вместе с вратарем Игнатием Нестеровым. По мнению Эльдора, получилось похоже. Своего партнера по сборной Игнатия Нестерова он назвал "узбекским Буффоном". А самого Шомуродова иногда называют "узбекским Месси".
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Uzbekistan stars, Nesterov and Shomurodov 🇺🇿 نجوم اوزبكستان, نستروف وشومورودوف #OmarMomani
"Впервые услышал про себя это прозвище только после перехода в "Ростов". Мне вообще кажется, что я на Месси не похож. В детстве нравились Фернандо Торрес, еще во времена "Ливерпуля", и Дидье Дрогба", - поделился он.
Кстати, недавно узбекскому игроку удалось встретиться и сфотографироваться с известным тренером Жозе Моуриньо.
"После Кубка Азии я сразу приехал к "Ростову" на турнир, сыграл 69 минут против "Локомотива", и тренерский штаб предоставил мне небольшой отпуск. Случайно встретился с Моуринью в Москве, когда он приезжал на хоккей. Оказывается, Жозе знаком с моим агентом Германом Ткаченко. Я приехал с ним на встречу в ресторан, а Моуринью — там! Это было еще до того, как он упал на лед в Балашихе. Считаю его одним из лучших тренеров мира", - рассказал игрок.
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Ктстати, одно из ярких детских воспоминаний Шомуродова - как он в детстве выводил за руку на поле знаменитого футболиста Ривалдо, выступавшего в чемпионате Узбекистана.
"Я выводил Ривалдо за руку, когда команда приезжала играть с "Машъалом", за который еще мой дядя играл. Для меня-то маленького и Игнатий Нестеров с Александром Гейнрихом и Анзуром Исмаиловым, которые играли в сборной Узбекистана, были звездами. А от Ривалдо вообще был в шоке. Кажется, я только вчера им мячи подавал, а сегодня уже играю в национальной команде. Удивительно!", - поделился футболист.
Эльдор Шомуродов вошел в состав сборной Узбекистана на турнир China Cup - 2019, который пройдет с 21 по 25 марта этого года. В турнире вместе со сборной Узбекистана примут участие команды Уругвая, Китая и Таиланда. Узбекистанцы 22 марта выйдут на поле против Уругвая. Китай 21 марта сыграет с Таиландом. В финальный матч 21 марта выйдут победители обеих встреч. Команды, потерпевшие поражение в полуфинале, сыграют между собой в матче за третье место.