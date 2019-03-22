Миша Ге принес бронзу Евгении Медведевой на ЧМ в Японии

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Российская фигуристка Евгения Медведева, короткую программу для которой поставил узбекистанец Миша Ге, завоевала бронзу на чемпионате мира в Сайтаме (Япония). Золото также получила представительница РФ Алина Загитова, сообщает РИА Новости.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🇷🇺Фан клуб Жени Медведевой🇷🇺 (@medvedeva_fanpage) 22 Мар 2019 в 6:22 PDT

Загитова по итогам короткой и произвольной программ набрала 237,50 балла. Медведева заняла третье место с результатом 223,80 балла.

REUTERS/Issei Kato Елизавета Турсынбаева (серебро), Алина Загитова (золото), Евгения Медведева (бронза)

Серебро досталось Элизабет Турсынбаевой из Казахстана (224,76 балла).

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит в японском городе Сайтама, заключительный день — 24 марта. Напомним, Миша Ге присутствует на соревнованиях не только как тренер и хореограф, но и как кандидат в комиссию спортсменов Международного союза конькобежцев (ISU).

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