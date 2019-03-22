20:43 22 Марта 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB129.09
  • EUR9488.13
  • USD8378.04
Поиск
Евгения Медведева

Миша Ге принес бронзу Евгении Медведевой на ЧМ в Японии

REUTERS/Issei Kato
Спорт
Получить короткую ссылку
42920

Узбекистанец Миша Ге поставил короткую программу для российской фигуристки Евгении Медведевой.

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Российская фигуристка Евгения Медведева, короткую программу для которой поставил узбекистанец Миша Ге, завоевала бронзу на чемпионате мира в Сайтаме (Япония). Золото также получила представительница РФ Алина Загитова, сообщает РИА Новости.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от 🇷🇺Фан клуб Жени Медведевой🇷🇺 (@medvedeva_fanpage)

Загитова по итогам короткой и произвольной программ набрала 237,50 балла. Медведева заняла третье место с результатом 223,80 балла.

Серебро досталось Элизабет Турсынбаевой из Казахстана (224,76 балла).

Алина Загитова, Елизавета Турсныбаева, Евгения Медведева
REUTERS/Issei Kato
Елизавета Турсынбаева (серебро), Алина Загитова (золото), Евгения Медведева (бронза)

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит в японском городе Сайтама, заключительный день — 24 марта. Напомним, Миша Ге присутствует на соревнованиях не только как тренер и хореограф, но и как кандидат в комиссию спортсменов Международного союза конькобежцев (ISU).

От этих фигуристок невозможно оторвать глаз: главные красотки ЧМ-2019 >>>

Теги:
Миша Ге, фигурное катание



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Торжественные мероприятии по случаю праздника Навруз в Ташкенте
Солнечный Навруз в Ташкенте: поздравление от президента и красочный концерт
Взрыв на химическом заводе в Китае
Жуткий взрыв на химзаводе в Китае запечатлели камеры
График отключения горячей воды в Ташкенте
График отключения горячей воды в Ташкенте

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054