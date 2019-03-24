На высшем уровне: полумарафон в Ташкенте собрал более 1,5 тысячи бегунов

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Ташкенте 24 марта впервые прошел международный полумарафон, в нем приняли участие около 1,7 тысячи бегунов из 28 стран. Об этом сообщили в пресс-службе НОК.
По столичным улицам пробежали и знаменитые спортсмены, в том числе — чемпион мира по тхэквондо WT Дмитрий Шокин, а также боксер, победитель Азиатских игр Исроил Мадримов.
Среди мужчин первое место занял представитель Китая Ли Янг, второе — кыргызстанец Адилет Киштамбеков, третье — узбекистанец Андрей Петров. Лучшей среди женщин стала Дарья Маслова из Кыргызстана. За ней следуют узбекистанки Ситора Хамидова и Екатерина Тунгускова.
"Турнир организован на высшем уровне", — отметил генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Узбекистана Жасур Матчанов.
По его словам, для любителей спорта этот марафон стал настоящим праздником. Он также выразил надежду, что мероприятие станет традиционным.
Победителей и призеров наградили советник президента Узбекистана по делам молодежи, науки, образования, здравоохранения и спорта Абдужаббор Абдувохидов и президент Азиатской федерации легкой атлетики Дахлан Аль Хамад.