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На высшем уровне: полумарафон в Ташкенте собрал более 1,5 тысячи бегунов

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Спорт
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В забеге приняли участие как любители, так и профессиональные спортсмены.

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Ташкенте 24 марта впервые прошел международный полумарафон, в нем приняли участие около 1,7 тысячи бегунов из 28 стран. Об этом сообщили в пресс-службе НОК.

По столичным улицам пробежали и знаменитые спортсмены, в том числе — чемпион мира по тхэквондо WT Дмитрий Шокин, а также боксер, победитель Азиатских игр Исроил Мадримов.

Среди мужчин первое место занял представитель Китая Ли Янг, второе — кыргызстанец Адилет Киштамбеков, третье — узбекистанец Андрей Петров. Лучшей среди женщин стала Дарья Маслова из Кыргызстана. За ней следуют узбекистанки Ситора Хамидова и Екатерина Тунгускова.

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Китайский бегун Ли Янг подписывает футболку узбекистанцу.

"Турнир организован на высшем уровне", — отметил генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Узбекистана Жасур Матчанов.

По его словам, для любителей спорта этот марафон стал настоящим праздником. Он также выразил надежду, что мероприятие станет традиционным.

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Кыргызстанец Адилет Киштабеков (2-е место) обнимает узбекского спортсмена Андрея Петрова после победы на финише.

Победителей и призеров наградили советник президента Узбекистана по делам молодежи, науки, образования, здравоохранения и спорта Абдужаббор Абдувохидов и президент Азиатской федерации легкой атлетики Дахлан Аль Хамад.

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Все участники забега были награждены на финише памятными медалями.
Теги:
Национальный Олимпийский комитет Узбекистана, спорт, Ташкент, забег, марафон



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