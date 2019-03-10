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Исроил Мадримов отправил венесуэльца в нокаут – видео

© Фото: НОК Узбекистана
Спорт
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Спортсмен записал на свой счет вторую победу на профессиональном ринге.

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Узбекский боксер Исроил Мадримов одержал победу в бою против представителя Венесуэлы Фрэнка Рохаса, сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета. Схватка прошла в Нью-Йорке.

Поединок, рассчитанный на десять раундов, завершился досрочно. Во втором раунде Мадримом отправил соперника в нокаут.

Это вторая победа спортсмена на профессиональном ринге.

Напомним, в дебютном бою Мадримов тоже отправил соперника в нокаут и завоевал пояс WBA Intercontinental.

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Теги:
США, спорт, Бокс



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