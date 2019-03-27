16:32 27 Марта 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB129.72
  • EUR9491.57
  • USD8389.97
Поиск

Чернышенко: в Узбекистане есть перспектива создания клуба КХЛ

© Sputnik / Alexey Malgavko
Спорт
Получить короткую ссылку
11 0 0

В Москве в среду состоялся совет директоров Континентальной хоккейной лиги.

ТАШКЕНТ, 27 мар – Sputnik. Президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко заявил, что в Узбекистане есть перспективы создания клуба КХЛ.

"Мы ожидаем, что в Китае появится в ближайшем будущем еще один клуб КХЛ. Мы видим перспективы и на рынке Японии, Узбекистана. Что касается Запада, то самые реальные переговоры у нас с Францией и Германией", - цитирует Чернышенко РИА Новости.

Матч чемпионата Узбекистана по хоккею между командами Хумо и Бинокор
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Хоккейный клуб из Узбекистана может появиться во втором по силе дивизионе РФ

Напомним, в феврале президент Федерации хоккея Узбекистана Бахтиер Фазылов сообщил, что национальный клуб может появиться в Высшей хоккейной лиге уже в этом году.

Фазылов считает, что опыт будущего участия узбекистанского клуба в ВХЛ может стать неоценимым, если республика в итоге примет решение начать выступление в сильнейшей лиге континента – КХЛ.

Ранее по итогам переговоров Фазылова с Чернышенко была достигнута предварительная договоренность о проведении выставочных матчей КХЛ на новой Humo Arena в Ташкенте.

По теме

Лидеры и аутсайдеры: рейтинг кандидатов в президенты Украины
Теги:
Хоккей, КХЛ, Россия, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Бруклин и Ромео Бекхэм
Будущее Голливуда: самые обсуждаемые дети знаменитостей
Я в домике: хаски обиделся из-за поломки любимой игрушки
Я в домике: хаски обиделся из-за поломки любимой игрушки – видео
Выборы на Украине
Лидеры и аутсайдеры: рейтинг кандидатов в президенты Украины

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054