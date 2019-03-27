Чернышенко: в Узбекистане есть перспектива создания клуба КХЛ

ТАШКЕНТ, 27 мар – Sputnik. Президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко заявил, что в Узбекистане есть перспективы создания клуба КХЛ.
"Мы ожидаем, что в Китае появится в ближайшем будущем еще один клуб КХЛ. Мы видим перспективы и на рынке Японии, Узбекистана. Что касается Запада, то самые реальные переговоры у нас с Францией и Германией", - цитирует Чернышенко РИА Новости.
Напомним, в феврале президент Федерации хоккея Узбекистана Бахтиер Фазылов сообщил, что национальный клуб может появиться в Высшей хоккейной лиге уже в этом году.
Фазылов считает, что опыт будущего участия узбекистанского клуба в ВХЛ может стать неоценимым, если республика в итоге примет решение начать выступление в сильнейшей лиге континента – КХЛ.
Ранее по итогам переговоров Фазылова с Чернышенко была достигнута предварительная договоренность о проведении выставочных матчей КХЛ на новой Humo Arena в Ташкенте.