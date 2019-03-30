Сто тридцать километров дружбы: завершился веломарафон Шымкент-Ташкент

Велопробег стартовал от здания акимата города Шымкент и завершился возле посольства Казахстана в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. В субботу прошел международный велопробег, приуроченный к празднованию Года Узбекистана в Казахстане, по маршруту Шымкент - Ташкент, передает пресс-служба НОК республики.

Общая протяженность маршрута составила 130 км. Победителем соревнований стал казахстанец Алексей Седоренко, второе место завоевал англичанин Мэтью Райт, третьим приехал узбекистанец Шохрух Юнусов.

"Мероприятие было организовано отлично. Слаженность таможенников и пограничных служб очень порадовала. Часто посещал Ташкент, но проехаться по перекрытым широким улицам этого прекрасного города, насладиться красотой архитектуры удалось впервые, и это незабываемые впечатления", — отметил Седоренко.

Также памятные призы вручили самым возрастным участникам веломарафона – Светлане Исаевой (50 лет) и Хурсанде Шеровой (61 год).