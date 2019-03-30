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Веломарафон дружбы Шымкент-Ташкент

Сто тридцать километров дружбы: завершился веломарафон Шымкент-Ташкент

© НОК Узбекистана
Спорт
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Велопробег стартовал от здания акимата города Шымкент и завершился возле посольства Казахстана в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. В субботу прошел международный велопробег, приуроченный к празднованию Года Узбекистана в Казахстане, по маршруту Шымкент - Ташкент, передает пресс-служба НОК республики.

Общая протяженность маршрута составила 130 км. Победителем соревнований стал казахстанец Алексей Седоренко, второе место завоевал англичанин Мэтью Райт, третьим приехал узбекистанец Шохрух Юнусов.

Велопробег Шымкент-Ташкент
© НОК Узбекистана
Велопробег Шымкент-Ташкент

"Мероприятие было организовано отлично. Слаженность таможенников и пограничных служб очень порадовала. Часто посещал Ташкент, но проехаться по перекрытым широким улицам этого прекрасного города, насладиться красотой архитектуры удалось впервые, и это незабываемые впечатления", — отметил Седоренко.

Также памятные призы вручили самым возрастным участникам веломарафона – Светлане Исаевой (50 лет) и Хурсанде Шеровой (61 год).

Теги:
Велосипеды, Ташкент, Шымкент, Узбекистан, Казахстан



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