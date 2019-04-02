Бывшего главного тренера "Навбахора" оштрафовали и отстранили от футбола

ТАШКЕНТ, 2 апр - Sputnik. Бывший главный тренер "Навбахора" Ильхом Муминжанов оштрафован на 50 миллионов сумов и дисквалифицирован на 5 лет, сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана.

Муминжанова подозревали в причастности к организации договорных матчей.

Департамент АФУ по надзору футбола побеседовал с рядом футболистов и официальных лиц, которые работали вместе с Ильхомом Муминжановым в "Навбахоре". Собранные доказательства представили Комитету по этике Ассоциации футбола Узбекистана.

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Комитет изучил представленные документы и постановил за попытки организации договорных матчей в 2017 году оштрафовать Муминжанова на 50 миллионов сумов, а также отстранить его от любого вида футбольной деятельности сроком на четыре года. К этой дисквалификации также добавят год, предусмотренный наказанием по "делу Тургунбаева" . Таким образом, срок дисквалификации тренера составит 5 лет.

Также по решению АФУ технический директор ПФК "Сурхан" Шерзод Шарипов отстранен от любой футбольной деятельности до конца сезона 2019 года за предоставление ложных показаний в ходе расследования и попытку ввести в заблуждение Комитет по этике и должностных лиц АФУ.

В ходе расследования стало известно, что капитан ПФК "Сурхан" Дильшод Жаббаров оказывал содействие бывшему главному тренеру ПФК "Навбахор" в организации договорных матчей в 2017 году, помимо этого игнорировал устные и письменные запросы Комитета по этике, а также без уважительных причин не посещал заседания комитета. Игрок до конца сезона 2019 года отстранен от любого вида футбольной деятельности.

На заседании Комитета по этике заявили, что если футболисты, специалисты или тренеры, независимо от их статуса, в будущем будут уличены в оказании содействия в договорных матчах, они будут нести наказание по всем статьям законодательства страны.