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Международный турнир по курашу в Ташкенте

Кураш пополнит список дисциплин Игр исламской солидарности

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Спорт
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Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Узбекистана Жасур Матчанов принял участие во внеочередной Генеральной ассамблее Спортивной федерации исламской солидарности (СФИС) в Джидде.

ТАШКЕНТ, 9 апр - Sputnik. Узбекскую национальную борьбу кураш включили в программу Игр исламской солидарности, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Новость о включении кураша в программу Игр озвучили на Генеральной ассамблее Спортивной федерации исламской солидарности (СФИС) в Джидде, в ходе которой также выбрали президента организации. Руководителем СФИС на период 2019-2021 года по итогам голосования был избран принц Абдулазиз Бин Турки Аль Файсал Аль Сауд.

На ассамблее представители национальных олимпийских комитетов и Международных спортивных федераций обсудили тематические вопросы, проекты, организационные моменты. Узбекистан представлял генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Жасур Матчанов. 

"Мы обсудили с президентом и генеральным секретарем СФИС возможность ввести кураш в Игры исламской солидарности. Данной дисциплины в этом масштабном турнире нет. Идея была поддержана. Мы связались с президентом Международной ассоциации кураша, директором департамента Азиатских игр ОСА Хайдаром Фарманом, который поддержал эту мысль, и уже начались работы. Ввести кураш в программу предстоящих Игр исламской солидарности в 2021-м году у нас уже не получится, а вот в 2025-м году есть такая возможность", — отметил Жасур Матчанов.

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Впервые кураш вошел в программу V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые проходили в Ашхабаде в 2017 году. Затем кураш был представлен на Азиатских играх в Индонезии в 2018 году. Тогда медали разыграли в семи весовых категориях.

В ходе недавнего визита в Ташкент президента Олимпийского совета Азии (ОСА) Шейха Ахмад Аль-Фахад Аль-Сабаха и президента Международной ассоциации кураша, директора департамента Азиатских Игр ОСА Хайдара Фармана на встрече с президентом Национального олимпийского комитета Умидом Ахмаджановым было принято решение об увеличении весовых категорий на Азиатских играх с 7 до 15. Теперь кураш войдет в программу Игр исламской солидарности.

 




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