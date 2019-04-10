Миром разойтись не получилось: "Локомотив" не смог заработать очки

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. В третьем матче группы в Азиатской лиге чемпионов "Локомотив" из Ташкента не смог заработать очки, проиграв клубу "Аль-Иттихад" на последних минутах, сообщает Telegram-канал клуба.

Матч для команды из Узбекистана начался спокойно. Первый тайм встречи прошел без забитых мячей. Но сразу после перерыва подопечные Андрея Федорова пропустили два мяча. Команде удалось перестроиться и вернуть контроль над игрой. Благодаря голам Джамшида Искандерова и Филипа Раеваца счет снова стал равным. Однако дожать соперника у столичной команды не получилось. Более того, отдав инициативу сопернику в концовке встречи, на последних минутах "Локомотив" упустил шансы на ничью, пропустив гол с пенальти.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от PFC Lokomotiv Tashkent (@pfc.lokomotiv) 9 Апр 2019 в 12:50 PDT

Напомним, что в параллельном матче Лиги чемпионов Азии другой ташкентский клуб, "Пахтакор", на своем поле сыграл вничью с клубом "Аль-Садд" из Катара. Игра закончилась со счетом 2:2, причем в составе гостей оба мяча забил легендарный футболист Хави, ранее выступавший за клуб "Барселона".

По итогам сыгранных матчей "Пахтакор" лидирует в своей группе с пятью очками, а "Локомотив" занимает третье место с тремя баллами.