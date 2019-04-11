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Рустам Джангабаев

Узбекский тяжелоатлет Джангабаев отстранен от соревнований из-за допинга

© AFP 2018 / CHAIDEER MAHYUDDIN
Спорт
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В допинг-пробе спортсмена специалисты нашли следы гормона роста.

ТАШКЕНТ, 11 апр - Sputnik. Узбекистанский тяжелоатлет Рустам Джангабаев, бронзовый призер чемпионата мира-2018, временно отстранен от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

Как отмечается, в допинг-пробе спортсмена были обнаружены следы гормона роста. На время расследования он отстранен от соревновательной деятельности.

Джангабаев завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Ашхабаде, прошедшем в ноябре 2018 года, в весовой категории свыше 109 кг.

Напомним, в декабре IWF временно отстраняла от соревнований другого узбекского тяжелоатлета Руслана Нурудинова после проведенной Международным олимпийским комитетом (МОК) перепроверки допинг-проб спортсменов с Олимпиады-2012 в Лондоне.

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Теги:
Узбекистан



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