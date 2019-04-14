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За кубок и хокима: в Ташкенте начался турнир для экстремалов

© Picabu.ru
Спорт
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Около 40 экипажей из разных городов Узбекистана и Казахстана начали борьбу за призы.

ТАШКЕНТ, 14 апр - Sputnik. В Бектемирском районе на специально подготовленной трассе проходит долгожданный Джип-триал на кубок хокима города Ташкента, сообщает Пресс-служба хокимията города Ташкента.

Поддержать развитие спортивного автотуризма в Узбекистане и продемонстрировать мастер класс по преодолению бездорожья приехали спортсмены из клуба "Garage" из Казахстана.

© Пресс-служба хокимията г. Ташкент
Около 40 экипажей из разных городов Узбекистана и Казахстана начали борьбу за призы.

Особое внимание зрителей привлекают соревнования в категории "4х4 экстрим" в условиях тяжелого бездорожья. В данной категории отсутствуют ограничения по кузову, шинам, рулевому управлению, за исключением соответствующих пунктов.

© Пресс-служба хокимията г. Ташкент.
Особое внимание зрителей привлекают соревнования в категории «4х4 экстрим»

Организаторам удалось создать достаточно препятствий для настоящего шоу. Участникам соревнования приходится проявлять изрядное упорство, чтобы правильно заложить нужные виражи, вписаться в узкие коридоры и минимизировать повреждения внедорожника.

© Пресс-служба хокимията г. Ташкент.
Джип-триал на кубок Хокима города Ташкента

Соревнования и тест-драйв внедорожников
© Sputnik / Олег Смыслов
В Узбекистане пройдет джип-триал на кубок хокима Ташкента
Популяризация спортивного автотуризма на внедорожниках в Узбекистане, пропаганда здорового и активного образа жизни, совершенствование навыков управления полноприводными автомобилями в условиях бездорожья, повышение технического и тактического мастерства спортсменов и обмен огромным опытом являются основными задачами мероприятия.

Победители определятся во второй половине дня по итогам обсуждения и утверждения окончательных результатов соревнований. Ну а пока количество эмоций, всплеск адреналина, зрелищность и атмосфера спорта и праздника никого не оставляют равнодушными.

Теги:
Ташкент, Соревнования, автомобили, Хокимият Ташкента



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