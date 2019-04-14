За кубок и хокима: в Ташкенте начался турнир для экстремалов

ТАШКЕНТ, 14 апр - Sputnik. В Бектемирском районе на специально подготовленной трассе проходит долгожданный Джип-триал на кубок хокима города Ташкента, сообщает Пресс-служба хокимията города Ташкента.
Поддержать развитие спортивного автотуризма в Узбекистане и продемонстрировать мастер класс по преодолению бездорожья приехали спортсмены из клуба "Garage" из Казахстана.
Особое внимание зрителей привлекают соревнования в категории "4х4 экстрим" в условиях тяжелого бездорожья. В данной категории отсутствуют ограничения по кузову, шинам, рулевому управлению, за исключением соответствующих пунктов.
Организаторам удалось создать достаточно препятствий для настоящего шоу. Участникам соревнования приходится проявлять изрядное упорство, чтобы правильно заложить нужные виражи, вписаться в узкие коридоры и минимизировать повреждения внедорожника.
Победители определятся во второй половине дня по итогам обсуждения и утверждения окончательных результатов соревнований. Ну а пока количество эмоций, всплеск адреналина, зрелищность и атмосфера спорта и праздника никого не оставляют равнодушными.