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Боксер Фазлиддин Гаибназаров

Известен новый соперник Фазлиддина Гаибназарова

Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Спорт
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Узбекистанец Фазлиддин Гаибназаров проведет свой восьмой матч на профессиональном ринге 11 мая.

ТАШКЕНТ, 15 апр - Sputnik. Олимпийский чемпион из Узбекистана Фазлиддин Гаибназаров свой восьмой бой проведет в Аризоне 11 мая против американца Майкла Фокса, сообщает Национальный олимпийский комитет.

Фокс ранее выступал против другого узбекистанца - Шохжахона Эргашева, который отправил его в нокаут. Поражение от Эргашева стало первым в карьере Фокса, на его счету 20 боев, в 19 из которых он одержал верх.

Гаибназаров провел на профессиональном ринге семь боев и семь побед, в том числе четыре нокаутом.




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