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Презентация книги Аср футболдаги асл кадрдонларим

В Узбекистане вышла энциклопедия футбола

Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Спорт
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На 800 страницах книги известного комментатора Ахбора Имамходжаева "Аср футболдаги асл кадрдонларим" история узбекского футбола рассказана с 1912 года.

ТАШКЕНТ, 16 апр - Sputnik. Известный узбекский футбольный арбитр Ахбор Имамходжаев выпустил книгу "Аср футболдаги асл кадрдонларим" ("Настоящие друзья в век футбола"), посвященную истории этого вида спорта в Узбекистане, сообщает АФУ.

Книга, в которой целых 800 страниц, в свет при поддержке Национального олимпийского комитета и Ассоциации футбола Узбекистана.

На презентации издания президент Национального олимпийского комитета, первый вице-президент АФУ Умид Ахмаджанов назвал издание энциклопедией узбекского футбола. 

Главный тренер сборной Узбекистана по футболу Эктор Купер
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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"С первых дней моего руководства в Ассоциации футбола Узбекистана я познакомился с Ахбором Имамходжаевым и узнал, что он уже более 10 лет пишет большую энциклопедию узбекского футбола. Это меня очень впечатлило, ведь не каждый может взять и просто так написать книгу о футболе страны, рассказать молодому поколению о профессионалах, заложивших основы узбекского футбола. В эти 800 страниц вложен огромный труд, терпение, время. Выход в свет этого издания – большое событие в истории отечественного футбола", — сказал Ахмаджанов.

В книгу вошли исторические материалы, воспоминания, интересные факты и биографические данные узбекских футболистов, тренеров, специалистов, спортивных журналистов. Издание вышло на узбекском языке, но его планируют перевести на русский и английский.

 

"У меня была мечта, дарить книгу с автографом, награждать медалями людей, которые внесли вклад в развитие спорта. Мечта сбылась, и я этому так рад. Хочу отметить, что в этой книге собрана информация начиная с 1912 года. Она рассказывает о 261 человеке. На русский язык книга уже переведена, но мы ее пока не можем отдать в печать, так как проверяем и сопоставляем факты. К концу года, планируем выпустить ее, потом уже будем переводить на английский", — заявил автор.

Именную медаль и экземпляр издания "Аср футболдаги асл кадрдонларим" получил известный по всему миру рефери ФИФА Равшан Ирматов.

 




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