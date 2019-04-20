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Исроил Мадримов

Исроил Мадримов не оставил шансов боксеру из Вьетнама

© Фото: НОК Узбекистана
Спорт
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Узбекский спортсмен начал защиту чемпионского титула с победы.

ТАШКЕНТ, 20 апр - Sputnik. Триумфатор Азиатских игр и действующий чемпион Азии Исроил Мадримов провел бой с вьетнамцем Трунг Ву. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.

"Без сложностей справившись с боксером Вьетнама Мадримов завоевал путевку в следующий этап", - говорится в сообщении.

Напомним, в марте Исроил Мадримов отправил венесуэльца Фрэнка Рохаса в нокаут.

Два года назад в Ташкенте на чемпионате Азии по боксу Мадримов поднялся на высшую ступень пьедестала почета.

Теги:
Бокс, Вьетнам



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