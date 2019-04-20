Исроил Мадримов не оставил шансов боксеру из Вьетнама

ТАШКЕНТ, 20 апр - Sputnik. Триумфатор Азиатских игр и действующий чемпион Азии Исроил Мадримов провел бой с вьетнамцем Трунг Ву. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.

"Без сложностей справившись с боксером Вьетнама Мадримов завоевал путевку в следующий этап", - говорится в сообщении.

Напомним, в марте Исроил Мадримов отправил венесуэльца Фрэнка Рохаса в нокаут.

Два года назад в Ташкенте на чемпионате Азии по боксу Мадримов поднялся на высшую ступень пьедестала почета.