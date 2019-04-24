Ледовая битва: хоккеисты из России сыграют на "Хумо Арене" в Ташкенте

На новой ледовой арене в столице пройдет первый международный турнир по хоккею с участием российских клубов.

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. В Ташкенте в ледовом комплексе "Хумо" с 27 по 29 апреля пройдет международный товарищеский турнир по хоккею.

В соревновании примут участие молодежные команды известных российских клубов "Спартак", "Динамо", "Трактор", а также ташкентского "Хумо".

"Турнир "четырех" станет первым спортивным мероприятием на ледовой арене комплекса и является практическим шагом в направлении реализации меморандума о сотрудничестве между Федерациями хоккея Узбекистана и России", - цитирует Kun.uz. данные Федерации хоккея Узбекистана.

Соответствующий документ был подписан в Москве 1 апреля 2019 года и определяет принципы сотрудничества в самых различных направлениях – проведение товарищеских матчей по хоккею, соревнований между детско-юношескими командами двух стран и иных мероприятий.