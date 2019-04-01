Федерации хоккея России и Узбекистана договорились о сотрудничестве

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Федерации хоккея России (ФХР) и Узбекистана заключили меморандум о сотрудничестве.

В церемонии подписания соглашения участвовали глава ФХР Владислав Третьяк и президент Федерации хоккея Узбекистана Бахтиёр Фазылов.

"Соглашение определяет принципы дальнейшего сотрудничества в различных направлениях — проведение товарищеских матчей по хоккею, соревнований между детско-юношескими командами двух стран и иных мероприятий. Соглашение предусматривает содействие в реализации программ подготовки судей и тренеров, организации и проведении научно-методических конференций и семинаров", — говорится в публикации на официальном сайте ФХР.

Кроме того, участники встречи обсудили вопрос участия хоккейного клуба "Ташкент" в чемпионате Высшей хоккейной лиги и договорились о сотрудничестве в реализации этой задачи. В феврале Бахтиёр Фазылов сообщил, что национальный клуб может появиться в ВХЛ уже в этом году.

ФХР выразила готовность передать Федерации хоккея Узбекистана наработки по Национальной программе подготовки хоккеистов "Красная машина".

Ранее президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко заявил, что в Узбекистане есть перспективы создания клуба КХЛ.