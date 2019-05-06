"Пахтакор" добыл три очка в очередном туре Лиги чемпионов Азии

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Гол Игоря Сергеева на 86-й минуте матча с иранским "Персеполисом" принес ташкентскому "Пахтакору" очередные три очка и позволил возглавить турнирную таблицу на групповом этапе Лиги чепионов Азии, сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана.
Поединок выдался тяжелым для ташкентской команды, успеха удалось добиться лишь в самой концовке встречи благодаря точному удару Игоря Сергеева, вышедшего на замену.
Сложнее ситуация у их земляков - ташкентского "Локомотива". С четырьмя очками железнодорожники занимают третье место в группе и 7 мая им на выезде предстоит сыграть с лидерами квартета - командой "Аль-Вахда" из ОАЭ.