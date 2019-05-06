21:23 06 Мая 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.27
  • EUR9415.03
  • USD8445.49
Поиск
Матч ЛЧА между Пахтакором и Персеполисом

"Пахтакор" добыл три очка в очередном туре Лиги чемпионов Азии

© Ассоциация футбола Узбекистана
Спорт
Получить короткую ссылку
13 0 0

Ташкентский футбольный клуб возглавил турнирную таблицу в своей группе после победы в пятом туре ЛЧА. В поединке с иранским "Персеполисом" "Пахтакор" выиграл с минимальным счетом 1:0.

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Гол Игоря Сергеева на 86-й минуте матча с иранским "Персеполисом" принес ташкентскому "Пахтакору" очередные три очка и позволил возглавить турнирную таблицу на групповом этапе Лиги чепионов Азии, сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана.

Поединок выдался тяжелым для ташкентской команды, успеха удалось добиться лишь в самой концовке встречи благодаря точному удару Игоря Сергеева, вышедшего на замену.

Лига чемпионов: два ташкентских клуба в погоне за трофеем
© Twitter
Лига чемпионов: два ташкентских клуба в погоне за трофеем
По итогам пяти туров у ташкентцев в активе восемь очков и все шансы пробиться в следующую стадию турнира.

Сложнее ситуация у их земляков - ташкентского "Локомотива". С четырьмя очками железнодорожники занимают третье место в группе и 7 мая им на выезде предстоит сыграть с лидерами квартета - командой "Аль-Вахда" из ОАЭ.

Теги:
ФК "Локомотив", ФК "Пахтакор", Лига чемпионов Азии, Узбекистан, Футбол



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Трагедия в Шереметьево: огонь, слезы и спасатели
На полигоне в Чирчике прошли соревнования по танковому биатлону
Вертолеты и прыжки с парашютом: танковый биатлон на Чирчике - видео
Расписание олимпиады 2020
Олимпиада-2020 в Токио: расписание игр

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054