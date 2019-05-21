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Матч ЛЧА между Пахтакором и Персеполисом

"Пахтакор" вылетел из Лиги чемпионов

© Ассоциация футбола Узбекистана
Спорт
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"Пахтакор" не смог выйти в следующий этап турнира.

ТАШКЕНТ, 21 мая - Sputnik. Матч между "Пахтакором", который уступил "Аль-Ахли" завершен.

Счет в матче был открыт на 69-минуте, благодаря голу Умара Ас-Сума. На 88-минуте матча Игорю Сергееву удалось сравнять счет. Ничейный результат гарантировал "Пахтакору" выход из группы, однако на 92-минуте матча Абдурахман Гариб вывел "Аль-Ахли" вперед.

"Пахтакор" не смог выйти в следующий этап турнира.

Лига чемпионов: два ташкентских клуба в погоне за трофеем >>

Игра прошла на King Abdullah Sports City Stadium в Джидде. 

Лига чемпионов АФК — главный клубный футбольный турнир, который проводит Азиатская конфедерация футбола среди победителей и призеров чемпионатов и обладателей кубков самых развитых в футбольном отношении азиатских стран.

Теги:
футбол, Футбол, спорт, матч, Лига чемпионов Азии, Узбекистан, Узбекистан, Пахтакор



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