"Пахтакор" вылетел из Лиги чемпионов

"Пахтакор" не смог выйти в следующий этап турнира.

ТАШКЕНТ, 21 мая - Sputnik. Матч между "Пахтакором", который уступил "Аль-Ахли" завершен.

Счет в матче был открыт на 69-минуте, благодаря голу Умара Ас-Сума. На 88-минуте матча Игорю Сергееву удалось сравнять счет. Ничейный результат гарантировал "Пахтакору" выход из группы, однако на 92-минуте матча Абдурахман Гариб вывел "Аль-Ахли" вперед.

"Пахтакор" не смог выйти в следующий этап турнира.

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Игра прошла на King Abdullah Sports City Stadium в Джидде.

Лига чемпионов АФК — главный клубный футбольный турнир, который проводит Азиатская конфедерация футбола среди победителей и призеров чемпионатов и обладателей кубков самых развитых в футбольном отношении азиатских стран.