Лига чемпионов: два ташкентских клуба в погоне за трофеем

ТАШКЕНТ, 6 мая - Sputnik. В пятой игре группового этапа "Пахтакор" на своем поле сыграет с иранским клубом "Персеполис", сообщает пресс-служба АФУ.

После четырех игр столичный клуб имеет в копилке 5 очков и занимает место на третьей строчке в группе. У "Пахтакора" есть все шансы на выход в следующую стадию турнира, тем более что им придется сразиться с аутсайдером группы D.

Матч четвертого раунда Лиги чемпионов Азии завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля, футболистов катарского клуба. После чего "Пахтакор" с пятью очками как раз и опустился на третье место в группе.

© Sputnik / Алексей Даничев Подведены итоги голосования за самый красивый гол в истории Лиги чемпионов АФК

Завтра другой столичный клуб встретиться с лидером своей группы. "Локомотив" поедет в гости к клубу "Аль-Вахда", и надеяться на теплый прием в ОАЭ "железнодорожником" не стоит. Имея в активе 4 очка "Локомотив" из Ташкента расположился на третьей строчке в группе, но в отличии от земляков, их выход из группы куда менее вероятен.

В прошлый раз "Локомотив" из Ташкента принимал на своем стадионе команду "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии. По ходу матча победителя выявить не удалось.