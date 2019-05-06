17:39 06 Мая 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.27
  • EUR9415.03
  • USD8445.49
Поиск
Лига чемпионов: два ташкентских клуба в погоне за трофеем

Лига чемпионов: два ташкентских клуба в погоне за трофеем

© Twitter
Спорт
Получить короткую ссылку
44 0 0

Сегодня стартуют матчи 5-го тура Лиги чемпионов АФК.

ТАШКЕНТ, 6 мая - Sputnik. В пятой игре группового этапа "Пахтакор" на своем поле сыграет с иранским клубом "Персеполис", сообщает пресс-служба АФУ.

После четырех игр столичный клуб имеет в копилке 5 очков и занимает место на третьей строчке в группе. У "Пахтакора" есть все шансы на выход в следующую стадию турнира, тем более что им придется сразиться с аутсайдером группы D.

Матч четвертого раунда Лиги чемпионов Азии завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля, футболистов катарского клуба. После чего "Пахтакор" с пятью очками как раз и опустился на третье место в группе.

© Sputnik / Алексей Даничев
Подведены итоги голосования за самый красивый гол в истории Лиги чемпионов АФК
Завтра другой столичный клуб встретиться с лидером своей группы. "Локомотив" поедет в гости к клубу "Аль-Вахда", и надеяться на теплый прием в ОАЭ "железнодорожником" не стоит. Имея в активе 4 очка "Локомотив" из Ташкента расположился на третьей строчке в группе, но в отличии от земляков, их выход из группы куда менее вероятен.

В прошлый раз "Локомотив" из Ташкента принимал на своем стадионе команду "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии. По ходу матча победителя выявить не удалось.

Теги:
ФК "Локомотив", Пахтакор, Лига чемпионов Азии, футбол



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Трагедия в Шереметьево: огонь, слезы и спасатели
Вот это реакция: щенок молниеносно хватает угощение - видео
Вот это реакция: щенок молниеносно хватает угощение - видео
Расписание олимпиады 2020
Олимпиада-2020 в Токио: расписание игр

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054