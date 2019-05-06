Лига чемпионов: два ташкентских клуба в погоне за трофеем

ТАШКЕНТ, 6 мая - Sputnik. В пятой игре группового этапа "Пахтакор" на своем поле сыграет с иранским клубом "Персеполис", сообщает пресс-служба АФУ.
🚫 Two great defenders go head to head today when @Pakhtakor_fc take on @PerspolisFCIran, Who you reckon comes out on top? #ACL2019 #PAKvPER pic.twitter.com/UmvV6fm7uf— AFC Champions League (@TheAFCCL) 6 мая 2019 г.
После четырех игр столичный клуб имеет в копилке 5 очков и занимает место на третьей строчке в группе. У "Пахтакора" есть все шансы на выход в следующую стадию турнира, тем более что им придется сразиться с аутсайдером группы D.
Матч четвертого раунда Лиги чемпионов Азии завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля, футболистов катарского клуба. После чего "Пахтакор" с пятью очками как раз и опустился на третье место в группе.
В прошлый раз "Локомотив" из Ташкента принимал на своем стадионе команду "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии. По ходу матча победителя выявить не удалось.