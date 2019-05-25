На матч Узбекистан – Турция раздадут 100 бесплатных билетов

Матч между сборными Узбекистана и Турции пройдет впервые. Игра носит статус "товарищеской".

ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Сто узбекистанцев смогут бесплатно попасть на матч Узбекистан – Турция, который пройдет в Аланье 2 июня.

"Мы приглашаем всех наших соотечественников, которые в этот день будут находиться в командировке, работают или проживают в Турции, на стадион "Аланья" для поддержки нашей сборной, — говорится в публикации на сайте АФК. — Ассоциация футбола Узбекистана бесплатно предоставит 100 билетов узбекским болельщикам".

Напомним, матч начнется в 23:00 по ташкентскому времени.

Эта игра носит статус "товарищеской". Подопечные Эктора Купера проведут контрольные встречи для лучшего понимания тактических схем и отработки навыков.

Матч рассудит сербский специалист Срджан Йованович, ему помогут Урош Стойкович и Милан Михайлович.