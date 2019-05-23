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Арбитр Срджан Йованович рассудит матч сборных Узбекистана и Турции

Арбитр Срджан Йованович рассудит матч сборных Узбекистана и Турции

© Ассоциация Футбола Узбекистана
Спорт
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Товарищеский матч состоится 2 июня на стадионе "Аланья".

ТАШКЕНТ, 23 мая - Sputnik. Поединок между национальными сборными Узбекистана и Турции доверили судить сербскому специалисту Срджану Йовановичу, сообщает официальный сайт АФУ. На линии ему будут помогать Урош Стойкович и Милан Михайлович.

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Встреча между командами состоится 2 июня на на стадионе "Аланья". Матч начнется в 23:00 по ташкентскому времени.

Данная игра носит статус "товарищеской". Подопечные Эктора Купера проведут контрольные встречи для лучшего понимания тактических схем и отработки навыков.

Футбольный мяч
© Sputnik / Alexey Kudenko
Сборные Узбекистана и КНДР рассудит бригада арбитров из Туркменистана
Также 7 июня сборная Узбекистана сыграет с КНДР в Ташкенте, а 11 июня сразится со сборной Сирии. 

Ранее сообщалось, что на Чемпионате мира, который состоится в 2022 году в Катаре, примут участие 32 команды. Ранее предлагалось расширить список до 48 участников.

Теги:
Эктор Купер, Сборная Узбекистана, товарищеский матч, Футбол



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